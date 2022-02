Kof sieht rosigere Aussichten am Arbeitsmarkt

(AWP) Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (Kof) weiter aufgehellt. Der entsprechende Indikator erreicht im ersten Quartal 2022 einen neuen Rekordstand. Besonders stark verbessert hat sich die Arbeitsmarktlage in den Bereichen Verarbeitendes Gewerbe und Grosshandel.

Der von der Kof berechnete Beschäftigungsindikator lag gemäss der Umfrage zum ersten Quartal 2022 bei +11,5 Punkten nach revidierten +9,5 Punkten im vierten Quartal 2021, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Ein Plus signalisiert eine positive Beschäftigungsdynamik am Arbeitsmarkt.

So hoch lag der Indikator laut Kof in seiner jetzigen Form noch nie. Ähnlich hoch habe der Indikator zuletzt im vierten Quartal 2000 gelegen, allerdings mit damals noch deutlich weniger erfassten Branchen. Der Indikatorwert deute für das laufende und kommende Quartal auf ein insgesamt sehr starkes Beschäftigungswachstum auf dem Schweizer Arbeitsmarkt in allen Branchen hin.

In mehreren Branchen seien historisch hohe Indikatorwerte erreicht worden, so die Kof. Besonders positiv habe sich der Indikator in den Branchen Verarbeitendes Gewerbe und Grosshandel entwickelt. Einen deutlichen Beschäftigungszuwachs erwarte zudem die Baubranche.

Lage im Gastgewerbe wenig erfreulich

Weniger erfreulich präsentiert sich die Lage für das Gastgewerbe. Die befragten Betriebe beurteilen den aktuellen Bestand an Mitarbeitern zwar als eher zu tief, rechnen aber dennoch mit einem Stellenabbau in den kommenden Monaten.

Wie stark sich die derzeit sehr hohen Corona-Infektionszahlen und die damit verbundenen Beschäftigungsausfälle auf den Indikator auswirken würden, sei noch unklar. Möglich sei, dass Branchen wie der Grosshandel oder das Verarbeitende Gewerbe aufgrund von Ausfällen kurzfristig mehr Personal einstellen müssten. Inwiefern die Antworten der befragten Unternehmen diese Suche nach temporärem Ersatzpersonal widerspiegelten, könne derzeit aber nicht beurteilt werden.