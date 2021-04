Kollektives Versagen

Für viele Politiker, Medien und andere Beobachter ist klar: Das institutionelle Rahmenabkommen (InstA) zwischen der Schweiz und der EU ist klinisch tot. In den offenen Punkten zum Lohnschutz, zu den staatlichen Beihilfen und zur Unionsbürgerrichtlinie seien keine Fortschritte erreicht worden. Dennoch reist Bundespräsident Guy Parmelin am Freitag nach Brüssel zu Gesprächen mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Er soll einen Scherbenhaufen verhindern und in der verfahrenen Situation retten, was zu retten ist.

Klar ist für die Kritiker, wer an der Misere schuld ist: der Bundesrat. Er wisse nicht, was er wolle, und habe schlecht verhandelt. Diese Schuldzuweisung allerdings greift zu kurz. Wenn, dann trifft den Bundesrat höchstens eine Mitschuld. Etliche Kritiker wollen so wohl auch von eigenen Unzulänglichkeiten ablenken.

Ein Blick zurück: Gegen Ende 2012 sprach die EU erstmals von einem institutionellen Rahmen zur Weiterentwicklung der bilateralen Verträge mit der Schweiz. Im Mai 2013 legten der damalige Staatssekretär im Aussendepartement, Yves Rossier, und David O’Sullivan, Generalsekretär im Europäischen Auswärtigen Dienst, ein sogenanntes Non-Paper vor, das die Richtung für das Abkommen vorgeben sollte.

Dieses «Non-Paper» sah für die Streitschlichtung lediglich den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor – selbst zur Überraschung der EU. In der Schweiz wurde sofort das Schlagwort «fremde Richter» laut, ein Totschlagargument. Der grösstmögliche Fehler war damit schon begangen.

Obwohl dieser Vorschlag so nicht weiterverfolgt wurde, war die falsche Weichenstellung nicht mehr rückgängig zu machen. Vorsteher des EDA war damals der Freisinnige Didier Burkhalter. Noch drei Bundesräte aus jener Zeit sind heute im Amt: Simonetta Sommaruga, Alain Berset und Ueli Maurer. Das unselige «Non-Paper» war der Anfang der Misere.

Bis Dezember 2018 wurde dann das vorliegende InstA erarbeitet. Anders als im ersten Vorschlag ist nun eine paritätische Streitschlichtung vorgesehen, aber der EuGH soll in bestimmten Fällen das letzte Wort haben, ein Erbe aus dem «Non-Paper».

Der Vertrag hat in der SVP einen heftigen Abwehrreflex ausgelöst. Die Partei verweigert jede Diskussion, sie verharrt in ihrem Isolationismus, der Teil ihres Selbstverständnisses ist. Sie verlangte von ihrem Bundesrat Parmelin vor wenigen Tagen, dass er dem InstA in Brüssel ein «sittliches Begräbnis» bereiten soll, und sprach von einem «landesverräterischen Trauerspiel» – Diskussion überflüssig.

In einen Abwehrreflex verfielen auch die Gewerkschaften unter der Führung des Gewerkschaftsbunds. Sie sehen die flankierenden Massnahmen zum Lohnschutz in Gefahr und verweigern die Diskussion ebenso wie die SVP. Obwohl von diesen Massnahmen letztlich nur eine kleine Minderheit von Arbeitnehmern betroffen wäre, haben die Gewerkschaften auf stur geschaltet. Sie haben sich seither keinen Millimeter bewegt. Es geht ihnen, den früheren Euroturbos, eher um Macht- als um Sachpolitik.

Diese zwei Gruppierungen haben eine sachliche und konstruktive Debatte des InstA verunmöglicht. Nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat sich auch die Wirtschaft. Ihre Unterstützung war, zumindest zu Beginn, nur lauwarm. Sie hat das Feld mit der Zeit immer mehr Kritikern aus den eigenen Reihen überlassen. In den vergangenen Tagen nun haben sich etliche Unternehmer aus der Deckung gewagt und für das InstA Partei ergriffen, reichlich spät.

Freilich ist auch der Bundesrat nicht von Kritik auszunehmen. Auch er hat sich eher zögerlich für das Vertragswerk eingesetzt; namentlich hat er zu wenig energisch auf eine Bereinigung der Fronten im Inland gedrängt und zu wenig gezielt und offen kommuniziert.

Das Ergebnis von Parmelins Mission in Brüssel ist offen. Klar ist jedoch eines: So, wie der Vertrag heute vorliegt, wird er vor dem Volk keine Chance haben. Sollte der Scherbenhaufen Tatsache werden, wäre jedoch nicht in erster Linie der Bundesrat dafür verantwortlich zu machen. Ein Misserfolg wäre letztlich vielmehr auf ein kollektives Versagen von Politik und Wirtschaft zurückzuführen.