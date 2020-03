Komax vor weiterem schwierigen Jahr

Komax hat ein schwieriges Jahr hinter sich, sie musste in der Schweiz sogar Kurzarbeit einführen. Der Hersteller von Maschinen für die Ka­belverarbeitung ist von der Nachfrage­schwäche in der Automobilindustrie hart getroffen worden. Er erwirt­schaftet acht von zehn Umsatzfranken im Automotive-Bereich. Das ist ihm zum Verhängnis geworden: Aufgrund der schwierigen Situation in der Branche nehmen die Kunden nur zögerlich Geld für neue Maschinen in die Hand, Bestellungen werden immer wieder verschoben oder bleiben ganz aus.

Das laufende Jahr dürfte nicht viel ­besser werden: Gemäss Daten des Marktforschungsinstituts IHS Markit, die Komax an der Bilanzmedienkonferenz am Dienstag präsentiert hat, wird die Zahl der produzierten Fahrzeuge 2020 auf dem Niveau des schwachen Vorjahres ­stagnieren. Die Erholung der Automo­bilproduktion, von der Komax profitieren würde, scheint also noch nicht in Reichweite zu sein.