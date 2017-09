Kühne + Nagel und Glencore

Der Aktienpreis wird an der Börse gerade deswegen ausgehandelt, weil er durch kein noch so raffiniertes Modell errechnet werden kann. Er unterliegt deshalb letztlich den gleichen Preisbildungsmechanismen, wie sie an jedem Markt gelten – egal, ob Öl, Antiquitäten oder Wein gehandelt werden. Was Kühne & Nagel betrifft, haben sich die Präferenzen der Marktteilnehmer über die vergangenen zehn Monate gewaltig verschoben. Damit der Preis innerhalb von zehn Monaten um 40% steigt, müssen vorher abstinente Anleger mobilisiert worden sein.

Diese Kolumne wurde in der Printausgabe vom 20. September 2017 publiziert. Infobox öffnen Es ist absehbar, was geschieht, wenn es an Nachfolgern zu mangeln beginnt. Genau da steht der Titel zurzeit. Im Kursbild hat sich eine Wedge ausgebildet. Das ist typisch für Verhältnisse, bei denen ein Markt mit einem hohen Sättigungsgrad zu kämpfen hat.

Käufer sind ausgeschossen

Wenn niemand mehr kaufen kann, weil man schon genug hat oder es sich nicht mehr leisten kann, steigen die Preise nicht mehr. Daran können auch noch so bullische Analysen nichts ändern.

Meine Prognose für Kühne + Nagel (KNIN 179.7 0%) sieht so aus, dass der Kurs nun immer kurzfristiger und heftiger schwanken wird. Der Aufwärtstrend hält vorerst noch an, macht mittelfristig aber immer geringere Fortschritte. Die Lage wird dadurch dünnhäutiger und fragiler. Im Nachhinein findet sich dann schon eine Begründung, weshalb sich die Marktrichtung geändert hat. Aber diese Begründung ist nur Katalysator, nicht die Ursache. Kurse um 181 Fr. kann man sich für die kommenden Wochen noch vorstellen – dass Kühne + Nagel in vier Monaten teurer sind als heute, eher nicht.

Ähnlich und doch anders

Bei Glencore (GLEN 343.15 -0.77%) mag die Situation auf den ersten Blick ähnlich erscheinen. Sie ist aber komplexer, weil in diesem Fall wesentlich mehr Elemente mitspielen. Dass dem so sein muss, ist allein daran zu erkennen, dass die Aktie vor einer Woche noch ein neues Jahreshoch erzielt hatte, heute aber dennoch nicht höher handelt als Ende Februar. Offensichtlich gibt es Tendenzen verschiedener Couleur, die das Geschehen gleichzeitig beeinflussen – und nicht nur eine einzelne Wedge.

Das macht es nicht nur für den Markttechniker komplizierter, sondern auch für den Investor, der sich damit befassen muss, ob er nun kurz-, mittel- oder langfristig den Titel bewirtschaften will. Je nach Fragestellung gibt es eine andere Antwort.

Anfang des Jahres 2016 hatte sich eine Falling Wedge ausgebildet, die den Anleger mit voller Kelle schöpfen liess. Dieser Trend ist aber gelaufen. Glencore dürften sich in das Widerstandsband verbeissen, das ±10% um 3.50 £ verläuft. Es ist nicht abzusehen, dass dieses zu überwinden ist. Ein Kaufanreiz ist nicht auszumachen, angesichts der Wedge-Struktur auch keine attraktive Risk/Reward-Situation.