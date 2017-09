Komax und Credit Suisse

Sie kennen es: Hatten Analysten andere Erwartungen, waren nicht ihre Annahmen falsch, sondern das Unternehmen hat «positiv überrascht» oder «enttäuscht». Komax (KOMN 264 -1.12%) gab am 24. August Zahlen bekannt (blaues «G»). Sie fielen anders aus als von Analysten prognostiziert. Diese waren danach gezwungen, über die Bücher zu gehen.

Diese Kolumne wurde in der Printausgabe vom 6. September 2017 publiziert. Infobox öffnen Markttechniker sind glücklicherweise nicht auf Unternehmenszahlen angewiesen. Die Marktteilnehmer respektive Investoren reflektieren mit ihren Handlungen alles aggregierte Wissen. Wer gute markttechnische Kenntnisse besitzt, kann den Markt via Preisbildungsmechanismen oft bereits vorher flüstern hören.

Kurzes Aufbäumen

Die Aktien von Komax haben über die letzten Monate mehrere ineinander verschachtelte Rising Wedges aufgebaut, deren grösstes Exemplar im Chart rot eingezeichnet ist. Dass die Lage generell toppisch ist, war deswegen schon vor dem 24. August ersichtlich. Im Wissen um den Charakter dieser Komposition hätten also weder die Abwärtsbewegung noch ihre Intensität überraschen dürfen, sofern man die verfügbaren Möglichkeiten auch wirklich nutzt.

Das direkt abrufbare Bewegungspotenzial der Wedge (255 bis 245 Fr.) ist inzwischen ausgeschöpft. Wahrscheinlich wird Komax demnächst zu einer Erholung ansetzen, die in diesem Fall bis knapp 280 Fr. reichen könnte. Nach dem Rebound wird die Aktie voraussichtlich den im Juni eingeleiteten Richtungswechsel (nach unten) fortführen. Jetzt den Titel verkaufen, wie es jüngst geraten wird, lohnt sich darum nicht. Dafür gibt es augenscheinlich eine nächste, zweitbeste Gelegenheit.

Wellengang in CS

Die Aktie von Credit Suisse (CSGN 13.95 0.36%) bewerten wir regelmässig, an dieser Stelle zuletzt Mitte Juni. Damals war sie gerade am Boden einer ABC-Sequenz. Wir durften deshalb mitteilen, dass die Abwärtsbewegung zu einer korrektiven Phase gehöre, in der das Pendel demnächst auf die andere Seite ausschlagen werde. In der Zwischenzeit hat es weitere Updates gegeben. Solange die jetzt als Flag erkennbare Konsolidierung anhält, werden sie alle auf die gleiche Sache hinauslaufen.

Innerhalb einer mehr oder weniger seitwärts laufenden Bewegung gibt es nur Trading-Gelegenheiten, vielleicht auch einmal eine fünf oder sechs Wochen anhaltende Tendenz. Ein Trend wird sich erst nach Auflösung der Korrekturphase installieren können, voraussichtlich in Aufwärtsrichtung und im Zielgebiet 17/17.50 Fr.

Als Markttechniker können wir diesen Zustand identifizieren, aber der Investor muss selbst wissen, ob und wie gut er traden kann und will oder ob er einfach ruhigen Blutes in einen Titel – in diesem Fall in CS – investiert und seine Position trotz vorübergehendem Wellengang auch durchhalten kann.