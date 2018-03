Komax verfehlt die Erwartungen

(AWP) Der Maschinenhersteller Komax (KOMN 291 -1.42%) hat 2017 das Ergebnis nach Steuern verbessert. Der Betriebsgewinn (Ebit) sank hingegen aufgrund stark gestiegener Investitionen leicht 0,6% auf 55,1 Mio. Fr., entsprechend einer Marge von 13,5% (2016: 14,1).

Das Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) stieg 8,8% auf 42,1 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Per Anfang 2017 hat Komax die Konzernrechnung auf Swiss GAAP FER umgestellt und die Vorjahreszahlen wurden auch um die verkaufte Sparte Medtech entsprechend angepasst.

Der Verwaltungsrat schlägt die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 6.50 Fr. vor, davon 1.50 Fr. aus Kapitaleinlagereserven. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 59%.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hinter Komax den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Der AWP-Konsens für den Ebit lag bei 56,6 Mio. und für den Gewinn bei 43,7 Mio. Fr. Bei der Dividende wurde durchschnittlich mit einem Wert von 7.14 Fr. gerechnet.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2014 2015 1) 2016 2) 2017 2) Bestellungseingang 368 348 370 450 Umsatz 363 315 373 409 -Veränderung in % +12,2 n.v. +18,4 +9,5 Betriebsergebnis (Ebit) 48,1 49,9 55,4 55,1 - Veränderung in % +11,1 n.v. n.s. -0,6 – in % des Umsatzes 13,2 15,8 14,1 13,5 Gewinn 27,7 29,2 38,7 41,1 – Veränderung in % + 10,4 + 5,3 n.s. +8,8 – in % des Umsatzes 7,6 9,3 9,9 10,3 Freier Cashflow 14 24,5 0,4 -7,6 Bilanz per 31.12. Bilanzsumme 388 399 357 414 Eigenkapital 284 283 246 258 – in % der Bilanzsumme 73 71 69 62 Nettoliquidität 29 34 17 -11

1) ohne Medtech-Sparte, angepasst 2) nach Swiss GAAP FER