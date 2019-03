Komax verfehlt Erwartungen

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Gut im Rückblick, getrübt im Ausblick: So lassen sich die Neuigkeiten von Komax zusammenfassen. Im vergangenen Jahr hat der Weltmarktführer auf dem Gebiet von Kabelverarbeitungsmaschinen Rekordergebnisse erzielt. Allerdings ist der Umsatz bereits seit Januar bekannt. Positiv überraschen kann Komax daher nicht mehr. Im Gegenteil: Analysten hatten in der Tendenz mit noch höheren Ergebnissen gerechnet. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr sind zudem düster. Komax erzielt 80% ihres Umsatzes mit Verkäufen an die Automobilindustrie und bekommt daher die aktuelle Verunsicherung in der Branche voll zu spüren. Am langfristigen Trend der Automatisierung in der Kabelverarbeitung ändert das allerdings nichts. Strukturell wird die Nachfrage nach den Maschinen des Unternehmens zunehmen. Komax wird also mittelfristig von ihren heutigen Investitionen profitieren können. Wer so lange warten kann, nutzt jetzt die Chance für einen vergleichsweise günstigen Einstieg.