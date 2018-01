Komax arbeitet an der Kapazitätsgrenze

An Aufträgen mangelt es Komax nicht. Der mit Abstand grösste Anbieter von Maschinen und Anlagen für die Kabelverarbeitung verbuchte im vergangenen Jahr einen 21,5% höheren Bestelleingang von 450 Mio. Fr. Der absolute Wert des zweiten Semesters lag noch ein wenig höher als derjenige der ersten sechs Monate – und das Management rechnet damit, dass der Auftragseingang «auch in den kommenden Monaten nicht an Dynamik verliert». Komax profitiert seit Längerem von einer regen Nachfrage nach automatisierten Fertigungslösungen in der Automobilindustrie.

Der Umsatz wuchs 10% auf 410 Mio. Fr. Die Differenz zum Bestelleingang hat sich im zweiten Halbjahr verringert. Aber immer noch sind gemäss Firmenangaben diverse Bestellungen nicht in den Umsatz eingeflossen. Entweder wurden sie noch nicht fertig produziert, oder die Maschinen sind auf dem Weg zu Kunden, vor allem nach Asien. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vorräte, im ersten Semester von 70 auf 84 Mio. Fr. gestiegen, seien nach wie vor hoch, schreibt Komax in einer ersten Mitteilung zum Geschäftsjahr 2017.