Kommt der Mindestkurs?

Ich wundere mich, ob die SNB (SNBN 7'660.00 +5.80%) ernsthaft über die Möglichkeit nachdenkt, wieder einen Mindestkurs einzuführen. Was unsere Währungshüter sicher nicht wollen, ist ein Franken, der nicht nur auf Parität geht, sondern langsam, aber sicher immer stärker wird, sodass 1 € in ein oder zwei Jahren dann 90 oder gar 80 Rp. kosten würde. Denn irgendwann wird es auch für eine noch so anpassungsfähige Schweizer Wirtschaft ungemütlich.

Die SNB schockt die Welt

Für alle, die es vergessen haben: Am 6. September 2011 überraschte die SNB die Welt. «Wir tolerieren am Devisenmarkt ab sofort keinen Euro-Franken-Kurs unter dem Mindestkurs von 1.20. Die Nationalbank wird den Mindestkurs mit aller Konsequenz durchsetzen und ist bereit, unbeschränkt Devisen zu kaufen», gab sie bekannt. Das galt für über drei Jahre, bis man die Massnahme am 15. Januar 2015 aufhob und die exportorientierte Wirtschaft damit in arge Schwierigkeiten brachte.

Was überlegt sich die SNB nun im stillen Kämmerchen, wo der Franken wieder ein Problem für die Schweizer Wirtschaft wird? Dass sie das Szenario Mindestkurs durchspielt, steht für mich ausser Frage. Doch dass sie ihn bald einführt, glaube ich nicht.

Gründe gegen den Mindestkurs

Zusammengefasst einige Gründe dafür: Damals war es der SNB gelungen, die Märkte zu überzeugen, dass sie den Kurs tatsächlich verteidigen kann. Das ist heute nicht mehr so einfach, denn das Experiment hatte mit einer Schlappe geendet. Dann weiss die SNB, dass Zinserhöhungen in einem Mindestkursregime kaum möglich sind. Das kann sie sich nicht leisten. Für den Moment dürfte sie die Strategie von Interventionen im Markt wählen. Einen Mindestkurs als Ultima Ratio allerdings schliesse ich nicht kategorisch aus.