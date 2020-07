Kommt ein «New Deal» für die USA?

BNY Mellon Investment Management

Nach dem Vorbild von Präsident Roosevelt, der die US-Wirtschaft während der Weltwirtschaftskrise durch seinen «New Deal» stützte, könnten Staaten in aller Welt in ihrem Bestreben zur Wiederbelebung der Konjunktur auf Infrastrukturprojekte setzen. Dies dürfte den Infrastruktursektoren aus unserer Sicht einen Wachstumsschub geben.

Angesichts des chronisch maroden Zustands der US-Infrastruktur und der offenbar endlosen Bereitschaft der US-Regierung, die Wirtschaft jetzt durch Staatsausgaben zu unterstützen, halten wir diesen Bereich wieder einmal für den wahrscheinlich einzigen, in dem beide Mainstream-Kandidaten vor den US-Wahlen im November einer Meinung sind. Darüber hinaus werden umfangreiche Infrastrukturprojekte in der Regel von umfangreichen Beschäftigungsprogrammen begleitet, sodass Arbeitslose wieder Arbeit finden oder neue Arbeitsplätze entstehen dürften (siehe Infografik unten).

US Municipal Bonds dürften profitieren

Da der US Municipal Bonds-Markt rund 80 Prozent der US-Infrastruktur finanziert, dürfte diese Anlageklasse nun weitere Nachfrage erfahren (siehe auch Artikel «Die Nachfrage nach US Municpal Bonds wächst»). Für Schweizer Investoren stellen US Municipal Bonds im Bereich der Anleihen mit Investment Grade Status eine gute Diversifikationsmöglichkeit dar, da sie bei ähnlichem Rating höhere Erträge bieten. In der Vergangenheit haben die Kurse von US Municipal Bonds eine geringe Korrelation zu den Renditen von US-Staatsanleihen sowie zu anderen Anleihenmärkten aufgewiesen. BNY Mellon hat als einer der ersten bereits 2017 einen Fonds für US Muncipal Bonds im Rahmen einer UCITS-Struktur lanciert.

Ausblick

Die Unterstützung der US-Regierung durch das Gesetz zur Coronavirus-Hilfe (CARES Act) in Höhe von zwei Billionen US-Dollar für direkte Hilfs- und Konjunkturprogramme sowie die Federal Reserve-Programme zum Kauf kommunaler Anleihen von Staaten, Kommunen und designierten Emittenten, ist ein wesentlicher Faktor und eine Quelle der Stabilisierung für den US Municipal Bond-Markt.

Die technischen Faktoren für US Municipal Bonds werden sich wahrscheinlich verbessern, unterstützt durch die Zuflüsse aus Investmentfonds, Kapital- und Kuponrücknahmen in den nächsten Monaten und durch das Municipal Liquidity Facility-Programm.

Die erwartete Dauer und Tiefe der Pandemie sowie die steuerliche Reaktion der kommunalen Emittenten und die Auswirkungen der Unterstützung durch die Regierung werden ein Schlüsselfaktor für die Marktentwicklung sein. Trotz der Marktverwerfungen, die durch Bedenken der Investoren und vorübergehende Störungen der Marktliquidität verursacht wurden, gibt es attraktive Möglichkeiten, Credits mit deutlich grösseren Spreads als in den letzten Jahren zu kaufen. Wir erwarten anhaltende Zuflüsse, was der Marktliquidität und der Preisgestaltung zugute kommt. Käufe von Privatanlegern dürften ansteigen, da die Anleger aufgrund der Impulse des Kongresses und verstärkter staatlicher Beihilfen der Fed an Vertrauen gewinnen.

> Mehr Details zu US Munipal Bonds finden Sie hier.