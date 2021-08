Konjunktur in Europa brummt und heizt die Preise an

Gewalttätige Ausschreitungen, Strassensperren, Polizisten mit Pfefferspray: Selbst den sonst recht friedfertigen Australiern geht die Geduld aus. Am Wochenende wurde gegen die erneuten Lockdown-Massnahmen demonstriert. Seit etwa anderthalb Jahren sind die Landesgrenzen von Down Under geschlossen. Die Neuinfektionen steigen wieder.

«Down» fühlt sich nicht nur die Bevölkerung, die erneuten Einschränkungen hinterlassen auch in der Wirtschaft Spuren. Australien war das erste Land, für das am Wochenende der sogenannte Flash PMI – der vorläufige Einkaufsmanagerindex – des aktuellen Monats veröffentlicht wurde.

Down Under mit Problemen

Der Index für die Produktionsleistung spricht eine deutliche Sprache. Zum zweiten Mal in Folge signalisiert der Flash PMI Composite, der sowohl die Industrie als auch den Servicesektor ­abdeckt, einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftsaktivität. Er ist im August auf ein Fünfzehnmonatstief bei 43,5 gefallen. Dank seiner Qualitäten als Frühindikator ist daran abzulesen, dass das Bruttoinlandprodukt schrumpft.