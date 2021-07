Konjunkturerwartungen der deutschen Börsenprofis sinken

(Reuters) Börsenprofis haben ihre bereits hohen Erwartungen an den Konjunkturaufschwung in Deutschland heruntergeschraubt. Das Barometer für die Einschätzung der Börsianer mit Blick auf die nächsten sechs Monate sank im Juli um 16,5 auf 63,3 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 180 Analysten und Anlegern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 75,2 Zähler gerechnet.

Trotz des Rückgangs sind die Erwartungen laut ZEW-Präsident Achim Wambach noch immer auf einen «sehr hohen Niveau». Und die Einschätzung der konjunkturellen Lage verbessert sich zudem erneut sehr stark. Das entsprechende Barometer stieg um 31,0 Punkte auf 21,9 Zähler und ist damit erstmals seit zwei Jahren positiv. Die Lage wird nun ähnlich gut eingestuft wie Anfang 2019. «Die Normalisierung der Wirtschaftsentwicklung geht weiter», so das Fazit des ZEW-Präsidenten.

Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass der Rückgang der Erwartungen nicht überinterpretiert werden sollte: «Gleichwohl ist in den nächsten Monaten darauf zu achten, ob der Rücksetzer zu einer nachhaltigen Abwärtsbewegung wird, insbesondere vor dem Hintergrund der sich in der Industrie deutlich niederschlagenden Lieferproblematik.» Die Industrie profitiert derzeit zwar von steigender Nachfrage aus Übersee – insbesondere USA und China. Doch litt sie auch im Juni unter massiven Versorgungsengpässen, durch die geringe Verfügbarkeit an Rohstoffen und Schiffscontainern.

Die Konjunktur ist hierzulande nach der Wiedereröffnung von Restaurants und Geschäften nach den Lockdown-Massnahmen allerdings wieder in Tritt gekommen. Das Münchner Ifo-Institut rechnet für das Frühjahr mit einem Wachstum von 1,3%, das im Sommer mit 3,6% noch stärker ausfallen dürfte.