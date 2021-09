Chinas Exporte nehmen unerwartet an Fahrt auf

(Reuters) Die chinesischen Exporte sind im August schneller gewachsen als erwartet. Sie kletterten um 25,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 17,1% gerechnet, nach einem Wachstum von 19,3% im Juli. Die Ausfuhren profitierten zuletzt von der stärkeren Nachfrage in Industrieländern. Allerdings kämpften die Exporteure mit höheren Rohstoff- und Frachtkosten sowie logistischen Engpässen. Staus in Häfen wie Ningbo sorgten für weiter gestörte Lieferketten.

Auch die Importe übertrafen die Erwartungen der Analysten. Sie erhöhten sich um 33,1%. Hier hatten Experten mit einer Zunahme von 26,8% gerechnet, nach plus 28,1% im Juli.

Zuletzt hatte es einige schwache Konjunktur-Daten gegeben. So schrumpfte Chinas Industrie erstmals seit April 2020 und auch die Dienstleister mussten kräftig Einbussen wegstecken.