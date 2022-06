Konjunkturzuversicht der Börsianer steigt

(Reuters) Die Konjunkturzuversicht der Börsianer für die Eurozone hat im Juni erstmals nach zuvor drei Rückgängen in Folge wieder zugelegt. Das von der Investment-Beratungsfirma Sentix am Dienstag veröffentlichte Barometer stieg im Mai überraschend kräftig um 6,8 Punkte, verharrt aber mit minus 15,8 Zählern klar im negativen Bereich. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf minus 20,0 Punkte erwartet. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden Monate wurden von den 1225 befragten Anlegern und Investoren nicht mehr so pessimistisch bewertet wie zuvor.

Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner sieht darin ein «Zeichen der Stabilisierung». «Klar ist, dass die Realwirtschaft nicht so schnell und so stark unter den Phänomenen wie Inflationsanstieg und Lieferkettenproblematik leidet, wie man hätte vermuten können», sagte der Experte.

Für Deutschland verbesserte sich das Konjunkturbarometer noch stärker: Es legte um 7,7 auf minus 12,8 Punkte zu. «Während sich die Umfeldbedingungen keineswegs bessern und mit Blick auf Herbst und Winter die Sorgen über die Energiekosten und die Versorgungssicherheit zunehmen, profitieren viele Unternehmen noch von Vorzieheffekten und hohem Auftragseingang», sagte Hübner zu dem Aufwärtstrend.

Die Wirtschaft in Europa sieht sich derzeit gleich mehreren Risiken ausgesetzt. Der russische Krieg gegen die Ukraine etwa hat die Energiekosten und die Preise für viele Rohstoffe weiter in die Höhe getrieben. Der wichtige Handelspartner China schickt wegen der Corona-Pandemie immer wieder grosse Städte in den Lockdown, weshalb viele Waren hier noch verzögert oder gar nicht ankommen. Hinzu kommt die hohe Inflation, wegen der die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Nullzinspolitik beenden dürfte. Das macht Kredite für Investitionen und Konsum teurer.