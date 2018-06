Konkurrent Merck & Co eilt Roche davon

Auf der Jahrestagung der US-Gesellschaft für klinische Krebsheilkunde hat der US-Konkurrent Merck & Co dem Pharmakonzern Roche die Show gestohlen. Beide Wettbewerber präsentierten in den vergangenen Tagen auf dem wichtigsten Krebskongress Asco (American Society of Clinical Oncology) neueste Studien aus der Krebsimmuntherapie, die als Zukunft der Krebsbehandlung gilt. Analysten berichten, Merck habe bei den Ärzten ihre führende Position in der Behandlung von Lungenkrebs gefestigt. Der Grund: Roche legte zwar positive Ergebnisse vor, jedoch zeigten sie keine Vorteile gegenüber den Wettbewerbern. Noch gibt es aber Hoffnung für die Basler, zur Konkurrenz aufzuschliessen.

