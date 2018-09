Konsequenter Bundesrat

Der Bundesrat lässt sich von den Gewerkschaften nicht ins Bockshorn jagen – das ist gut so. Er hat beschlossen, die Verhandlungen mit der EU über ein institutionelles Abkommen im Rahmen des bestehenden Mandats fortzusetzen. Die Gewerkschaften hatten im Sommer das Gespräch über technische Anpassungen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit verweigert.

Da und dort tauchte darauf der Ruf nach einem Abbruch der Verhandlungen auf. Davon will der Bundesrat nichts wissen. Aussenminister Ignazio Cassis lud die Gewerkschaften vor den Medien ein, an den Gesprächen teilzunehmen. Er hielt aber auch fest, er könne sie nicht dazu zwingen. Wie weit sie angesichts ihrer Forderung, es brauche «mehr, nicht weniger Schutz», darauf eingehen, ist offen. Sie wären im eigenen Interesse gut beraten, es zu tun.

Die EU besteht auf einem Abkommen als Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Und sie hat – auch wenn das in der Schweiz wenig Freude auslöst – Druckmittel in der Hand. So macht sie etwa die unbefristete Anerkennung der Börsenäquivalenz von «wesentlichen Fortschritten» in den Verhandlungen abhängig.

Die Schweiz bietet eine Vorleistung: Der Bundesrat hat die Botschaft für die zweite Tranche des Kohäsionsbeitrags verabschiedet. Es handelt sich um 1,3 Mrd. Fr., verteilt über zehn Jahre, für Projekte in den Ostländern der EU. Man kann dies auch als einen Preis für den Vertrag sehen.

Über dem Ganzen hängt das Damoklesschwert der «Begrenzungsinitiative» der SVP, die die Personenfreizügigkeit aufheben will – sie ist zustande gekommen. Im Falle eines Ja würde das Rahmenabkommen obsolet, die Bilateralen I würden hinfällig. Die Schweiz müsste bei null beginnen – das kann sie sich nicht leisten.