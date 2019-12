Konsumenten schieben Konjunktur in Eurozone an

(Reuters) Die Kauflaune der Verbraucher hat die Wirtschaft in der Eurozone im Sommer angeschoben. Die Konsumausgaben stiegen zwischen Juli und September zum Vorquartal um 0,5%, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Vor dem Hintergrund der internationalen Handelskonflikte kamen vom Aussenhandel wenig Impulse, da die Importe mit 0,6% stärker wuchsen als die Exporte mit 0,4%.

Die gesamte Wirtschaft in der Währungsunion legte um 0,2% zu, wie die Statistiker frühere Schätzungen bestätigten. Während es in Frankreich um 0,3% nach oben ging, schaffte die deutsche Wirtschaft vor allem wegen der Flaute in der Industrie nur ein mageres Wachstum von 0,1%, ebenso Italien.