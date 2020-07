Konsumentenpreise bleiben praktisch unverändert

(AWP) Die Teuerung in der Schweiz ist weiter klar im negativen Bereich. Vor allem Erdölprodukte kosten noch immer deutlich weniger als vor einem Jahr. Insgesamt haben sich die Konsumentenpreise im Juni gegenüber dem Vormonat aber nicht verändert.

Im Vergleich zum Vormonat verharrte der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Berichtsmonat bei 101,4 Punkten. Die Preisstabilität gegenüber dem Vormonat resultiert aus entgegengesetzten Entwicklungen, die sich insgesamt aufgewogen haben, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

Die Preise für Pauschalreisen ins Ausland und Fruchtgemüse sowie jene für Heizöl sind gestiegen. Demgegenüber sind die Preise für den Luftverkehr und für Hotelübernachtungen gesunken.

Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat war die Teuerung – und damit die gemeinhin als Inflation bezeichnete Zahl – zum Mai-Wert unverändert bei -1,3%. Damit lag die Inflation im Rahmen der Erwartungen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten den Wert zwischen -1,2 und -1,4% prognostiziert.

Kleine Erholung zum Vormonat

Mit Ausbruch der Coronakrise war die Inflation stark in den negativen Bereich gefallen. Im Januar lag der Jahreswert noch bei +0,2%, sank dann in den folgenden Monaten auf -0,1% (Februar), -0,5% (März), -1,1% (April) und jeweils -1,3% (Mai und Juni). So tief lag der Wert davor zuletzt im Januar 2016.

Vor allem die Preise für Importgüter waren im Juni deutlich tiefer als vor Jahresfrist (-4,2%), während Inlandgüter per Saldo lediglich 0,3% günstiger zu haben waren.

Vor allem die im Vergleich zu Mitte 2019 deutlich tieferen Ölpreise sind der Grund dafür. So kosteten gemäss dem Index Erdölprodukte 17,8% weniger als im Juni 2019. Daran ändert auch nichts, dass die Preise für Erdölprodukte im Vergleich zum Vormonat wieder leicht um 1,1% zulegten.

Mit dem weitgehenden Stillstand der Wirtschaft in vielen Ländern hatte sich auch die Nachfrage nach Rohöl verringert. Hinzu kam ein Preiskampf zwischen wichtigen Öl-Förderstaaten. Erst allmählich hellen sich die Aussichten an den Ölmärkten mit der allgemein ein wenig entspannteren Stimmung etwas auf.

Fliegen wird billiger

Seit Juni gibt es mit den allmählichen Lockerungen wieder mehr Möglichkeiten zu reisen. Nach dem beinahe totalen Stillstand hat die Swiss ihr Flugangebot im Juni wieder angefahren. Und wer ins Ausland fliegen wollte, konnte dies billiger tun. Im Vergleich zum Vorjahr kostete das Fliegen fast ein Drittel weniger. Und auch für Hotelübernachtungen in der Schweiz mussten 6,5% weniger auf den Tisch gelegt werden.

Die Daten aus dem Tourismus-Bereich seien jedoch mit Vorsicht zu geniessen, mahnte das BFS. Eine Erhebung sei nicht ganz einfach, weil die Branche noch stark von der aussergewöhnlichen Situation betroffen sei. Und für fehlende Preise mussten Messungen erfassbarer Produkte der gleichen Kategorie herhalten. So war etwa Fliegen gemäss den BFS-Zahlen knapp 11% günstiger als im Mai, obwohl kaum Flüge als Vergleichsbasis vorhanden waren.

Längere Negativteuerung voraus?

Bei sehr tiefen Preisen für Konsumenten könnte es noch länger bleiben: Die Schweiz stehe wohl vor einer längeren deflationären Phase, heisst es in einem Marktkommentar vom Donnerstag. Die Tatsache, dass sich die Wirtschaft nach der Aufhebung des Lockdown wieder zu erholen scheine, dürfte zwar dazu beitragen, dass die Kerninflation nicht noch weiter sinken werde.

Und auch der von importierten Preisen und Energieträgern ausgehende Abwärtsdruck auf die Inflation dürfte mit der Zeit nachlassen. Nichtsdestotrotz werde die Inflation wohl bis weit ins Jahr 2021 hinein im negativen Bereich bleiben.