Kontaktloses Zahlen nimmt zu

Bargeld nimmt die Blumenverkäuferin, die am Osterwochenende im Zürcher Oberland ihre Tulpen verkauft, momentan nicht in die Hand. Dafür hat sie gleich zwei QR-Codes zur Auswahl, die zur Bezahlung via Smartphone genutzt werden können. Verantwortlich dafür sind Social Distancing und die Sorge zahlreicher Menschen, sich an Bargeld oder Kreditkartenterminals mit dem Coronavirus anstecken zu können. Online sind die Suchanfragen nach den gesundheitlichen Risiken von Bargeld seit Mitte März geradezu explodiert.

Dabei handelt sich nicht nur um eine Randerscheinung, wie eine Studie der Ökonomen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zum Thema zeigt. Laut ihnen betrifft das besonders Länder, in denen der Anteil des Bargeldes im Umlauf gemessen an der Wirtschaftsleistung hoch ist. Neben Singapur, Frankreich, Grossbritannien und den USA gehört auch die Schweiz dazu. Das zeigt sich auch daran, dass der Bezahldienst Twint seit Beginn der Covid-19-Pandemie deutlich mehr Neukunden und höhere Transaktionssummen verzeichnet. «Die täglichen Registrierungen haben sich seit Mitte März verdoppelt», sagt Markus Kilb, CEO von Twint. Aktuell zählt der Dienst 2,3 Mio. Nutzer. Derzeit registrierten sich täglich zwischen 6000 und 7000 neue Nutzer, vor den aktuellen Einschränkungen waren es rund 3000 pro Tag.