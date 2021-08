Kontra Klassenkampf

Die Jungsozialisten haben die Jugend nicht für sich gepachtet. Die Jungparteien der bürgerlichen FDP, SVP, die Mitte sowie der Grünliberalen lehnen die Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» (99%-Initiative) unisono ab. Sie sprechen sich gegen die Klassenkampfrhetorik der Juso aus – das ist erfreulich.

Die Initiative verlangt eine radikale Umverteilung von oben nach unten – als ob es in der Schweiz heute keine Umverteilungsmechanismen gäbe. Konkret verlangt die Initiative, dass Kapitaleinkommen über einer gewissen Limite künftig zu 150% besteuert werden soll, also 50% höher als Lohneinkommen. Würde ein Grenzwert von 100’000 Fr. Kapitaleinkommen definiert, fiele gemäss den Initianten etwa 1% der reichsten Steuerpflichtigen unter die Regelung.

In Tat und Wahrheit allerdings geht die Initiative viel weiter. Sie würde besonders den kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) sowie den vielen Start-ups das Leben sehr schwer machen. Das haben die bürgerlichen Jungparteien betont und haben am Freitag vor den Medien in Bern fünf Jungunternehmerinnen und -unternehmer auftreten lassen.

Sie alle hielten fest, dass namentlich die Weitergabe von KMU, die sehr oft Familienunternehmen sind, durch die Initiative massiv erschwert würde. Die hohe Besteuerung führe zu einem Ausbluten der Unternehmen, die notabene das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft darstellten. Überdies würde es für Start-up-Unternehmen enorm viel schwieriger, sich genügend Mittel für die Entwicklung der Geschäftstätigkeit zu beschaffen. Das Begehren werde so zu einer weiteren Attacke von links auf den Wirtschaftsstandort Schweiz.

Zudem geht ein Aspekt meist vergessen. Die Initiative ist aus verfassungsrechtlicher Sicht heikel. Gemäss Bundesverfassung hat sich die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu richten. Das heisst, dass sowohl Unter- wie auch Überbesteuerung nicht zulässig ist. Die vorgesehene Besteuerung der Kapitaleinkommen würde jedoch zu einer massiven Überbesteuerung der betroffenen Personen und Unternehmen führen.

Mit dieser Initiative belegen die Juso einmal mehr, dass sie im alten Klassenkampf kleben geblieben sind. Das zeigen etwa Parolen wie diejenige von den Reichen, die immer reicher würden, oder «je höher die Kapitaleinkommen, desto tiefer die Löhne». Die Juso blenden anscheinend aus, dass sich seit Marx sowohl wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich einiges verändert hat.

Könnte das einer ungestümen Jungpartei mit viel gutem Willen noch verziehen werden, mutet es schon eher seltsam an, dass sie in diesem Anliegen von ihrer Mutterpartei, der SP, wie auch von den Grünen unterstützt wird. Die SP belegt damit einmal mehr, dass die Überwindung des Kapitalismus nicht einfach ein altes Relikt im Parteiprogramm, sondern tatsächlich ein Ziel der Partei geblieben ist.

Diese Geschichtsvergessenheit stellt der SP und den Grünen kein gutes Zeugnis aus. Immerhin ist davon auszugehen, dass der Stimmbürger das anders sieht und der Initiative am 26. September an der Urne eine Abfuhr erteilt – verdient hat sie es.