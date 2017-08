Koreaspannungen belasten Asienbörsen

Ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums drohte am Mittwoch mit einem Angriff auf das von den USA kontrollierte Territorium Guam. Die pazifische Insel ist ein bedeutender Stützpunkt der amerikanischen Streitkräfte.

Das nordkoreanische Säbelrasseln folgte nur wenige Stunden nach Aussagen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dass weitere Drohungen eine Antwort von «Feuer und Wut» nach sich ziehen werden.

Anlass zu Gewinnmitnahmen

Der südkoreanische Hauptindex gab am Mittwoch rund 1% ab, während sich die Landeswährung Won gegenüber dem Dollar 0,8% abgeschwächt hat. Auch die japanischen und die chinesischen Börsen neigten zur Schwäche.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel halten seit Jahren an, doch wurden sie von Investoren in jüngster Zeit weitgehend ignoriert. Nachdem die asiatischen Finanzmärkte in den vergangenen Monaten stark zugelegt hatten, wurde das Säbelrasseln jetzt zum Anlass genommen, Gewinne mitzunehmen.