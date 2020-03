«Korrekturen ohne Crash» auf dem Immomarkt

Der Schweizer Immobilienmarkt wird Korrekturen erfahren, aber nicht in einem Crash landen. So lautet auf einen kurzen Nenner gebracht die Einschätzung von Donato Scognamiglio, CEO des Immobiliendienstleisters Iazi, zu den Folgen des Coronavirus. Generell sprach er dem Immobilienmarkt an einer Videokonferenz eine beachtliche Krisenresistenz zu.

Direktanlagen im Vorteil

In den einzelnen Kategorien gibt es aber Unterschiede. Direktanlagen in Immobilien sollten demnach die beste Widerstandsfähigkeit zeigen. Die Marktbeobachter von Iazi stützen sich dabei auf die Beobachtungen aus früheren Krisen wie dem Platzen der Dotcom-Blase 2001 und der Finanzkrise ab 2008. Immobilienfonds und die Aktien von Immobiliengesellschaften korrelierten damals mit dem Aktienmarkt und verzeichneten einen Rückschlag, allerdings in kleinerem Ausmass als der Gesamtmarkt.