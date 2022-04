Was kostet der Krieg in der Ukraine und was die Sanktionen gegen Russland? Kann Westeuropa – besonders Deutschland und Italien – es sich überhaupt leisten, auf russische Energie zu verzichten und unabhängiger von Importen aus Regionen zu werden, die von Autokraten oder Diktatoren geführt werden? Das sind Fragen, die momentan Staaten und Märkte, Regierungen und Investoren, Medien und Öffentlichkeit brennend interessieren. Denn die Antworten sind von kapitaler Bedeutung für Entscheidungen der Politik, der Anleger und für die Stimmung bei Unternehmern und Konsumenten. Entsprechend intensiv beschäftigen sich Heerscharen von Ökonomen an Universitäten, in Wirtschaftsministerien, in Forschungsabteilungen der Notenbanken, der Finanzinstitute und an vielen anderen Einrichtungen damit, aus klugen Überlegungen zu vernünftigen Folgerungen und brauchbaren Empfehlungen zu kommen, wie mit Russland und seinem Staatschef Putin umzugehen sei.

Zum Autor Thomas Straubhaar ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg.

Die Schätzungen der Kosten der (Un-)Abhängigkeit von russischer Energie führen nun jedoch zu heftigem Streit innerhalb der wirtschaftswissenschaftlichen Zunft, mancherorts sogar zu persönlichen Verunglimpfungen und ideologischen Schlammschlachten. Die Gegner des Autarkiestrebens bewerten die Folgen eines Russlandembargos als katastrophal. Sie prognostizieren Massenarbeitslosigkeit und eine wohlstandsschädigende Deindustrialisierung Westeuropas, sollte der Zugriff auf billiges Öl und Gas abrupt gestoppt werden. Allgemeine Wohlstandsverluste würden die Bevölkerung ärmer machen. Ein «Frieren für den Frieden» im Osten Europas provoziere demzufolge eine (zu) harte Belastungsprobe für den sozialen Frieden innerhalb westeuropäischer Gesellschaften.

Die Unabhängigkeitsstreber jedoch halten die Folgen eines Importstopps für russische Energie für «handhabbar». Sie prognostizieren eine Verminderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um lediglich einige wenige Prozentpunkte und höchstens im allerschlimmsten Fall einen etwas stärkeren temporären Rückgang des BIP. Sie verharmlosen diesen Wachstumseinbruch als zwar grossen, aber nicht katastrophalen Effekt. Es käme zwar in der Tat wohl zu einer Rezession, die aber weniger schlimm als während Corona zu beurteilen wäre. Statt aus Russland könnten Öl und Gas vergleichsweise rasch aus anderen Weltregionen importiert werden. Zudem liesse sich die Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern beschleunigen, was sich im Kampf gegen den Klimawandel positiv auswirke.

Wann endet die kurze Frist, wann beginnt die lange?

Wie selten zuvor offenbaren sich bei der Frage der Wohlstandseffekte und der wirtschaftswissenschaftlichen Bewertung des Ukrainekrieges und seiner Folgen die Grenzen ökonomischer Analysen. Die Ökonomik ist und bleibt eben eine Sozial- und Geisteswissenschaft. Da lässt sich vieles nicht eindeutig, objektiv und abschliessend messen, bewerten, vergleichen und folgern. Das zeigt sich in den Modellschätzungen der Kosten der (Un-)Abhängigkeit bereits bei den Ausgangspositionen, die eingenommen, und den Annahmen, die getroffen werden – etwa der Frage, wie schnell für Energie aus Russland anderswo oder anderswie Ersatz zu finden wäre. So erscheint es mit Blick auf die Vergangenheit – bspw. auf die Ölpreisschocks in den Siebzigerjahren oder den deutschen Einstieg in den Ausstieg aus der Kernenergie in den Zehnerjahren – plausibel, dass die Kosten der Anpassung an einen Boykott russischer Energie kurzfristig höher und heftiger ausfallen als längerfristig und am Ende eine Gesellschaft vermutlich sogar eher gestärkt als geschwächt aus Krisen hervorgeht, weil die Kostenpeitsche dem technischen Fortschritt und bahnbrechenden Innovationen Beine macht.

Wann jedoch die kurze Frist endet und die lange Frist beginnt, bleibt im Dunkel der theoretischen Modellberechnungen verborgen, ist aber natürlich für die Praxis der betroffenen Menschen und Unternehmen, für den Industriesektor und seine energieintensiven Produktionsstätten von fundamentaler Bedeutung. Dass in der langen Frist sich irgendwann einmal alles an neue Umstände anpasst, ist so richtig wie trivial, hilft aber Unternehmen, die den Wandel nicht schaffen, und Beschäftigten, die ihre Stelle verlieren, oder Familien, die das Geld für den immer teurer werdenden Wocheneinkauf nicht mehr zusammenbringen, auch nicht wirklich weiter.

Als gesellschaftlich und damit politisch entscheidenderes und durch die Ökonomik nicht lösbares Problem erweist sich des Weiteren die Frage, was man genau mit Kosten und was mit Nutzen meint. Theoretisch ist das noch relativ einfach zu beantworten. Man versucht, so weit möglich zu monetarisieren, also für alles und jedes Preise oder zumindest Kosten zu messen oder mit mehr oder weniger überzeugenden Argumenten und Hilfsgrössen anzunehmen. Aber bereits bei einfachen Vorgängen wird es schwierig, weil das, was hier und heute festgestellt wird, morgen unter anderen Umständen ganz anders aussehen kann. Das gilt natürlich besonders in Kriegs- und Krisenzeiten, vor und nach einer Pandemie oder ganz generell bei rasanten Umbrüchen, die dafür sorgen, dass das, was in der Vergangenheit gültig war, keinen Erkenntnisgewinn mehr dafür liefert, wie die Zukunft werden wird.

Makroökonomik stösst an Grenzen

Noch kritischer wird es, Kosten und Nutzen oder gar Wohlstandsverluste vorauszusagen, wenn eine Monetarisierung politisch verursachter Folgewirkungen kaum oder überhaupt nicht möglich ist, bspw. wenn es um persönliche Schicksale, Verlustängste, Verhaltensänderungen, notwendig werdende Berufs- und Ortswechsel geht. Was bedeutet es für eine Bevölkerung, wenn Stellen verloren gehen, alltägliche Konsumgüter in den Regalen fehlen, alles teurer wird – vieles sogar sehr viel mehr kostet, Lieferketten auseinanderbrechen und auch lebenswichtige Produkte auszufallen drohen? Was, wenn das Streben nach Unabhängigkeit nicht auf Russland und seine Energie begrenzt bleibt, sondern an vielen anderen Stellen Raum greift (etwa gegenüber China) – so, dass nationales Autarkiestreben die globale Arbeitsteilung und ihre Spezialisierungsgewinne noch weit stärker zurückdrängt, als es momentan bereits erkennbar wird?

Spätestens an der Stelle kommt die Makroökonomik an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Ab da beginnt die Sphäre der Politik. Sie hat abzuwägen und zu entscheiden, im Wissen darum, dass Entscheidungen von heute für viele Jahre und alle kommenden Generationen ökonomische Folgeeffekte monetärer und eben auch nichtmonetärer Art verursachen. Theoretisch ist nahezu alles möglich, in der Praxis ist das jedoch bei weitem nicht der Fall, und vieles lässt sich nur unter beträchtlichen Neben- sowie räumlichen und zeitlichen Fernwirkungen realisieren.

Vor allem aber verliert die Theorie im Moment, in dem sie den Elfenbeinturm verlässt und praktische Relevanz beansprucht, ihre Unabhängigkeit und Allgemeingültigkeit. Sobald sie mit konkreten Daten arbeitet, wird vieles eine Frage der Perspektive, der speziellen Orts- und Zeitverhältnisse. Bewertungen sind sowieso immer parteiisch und ideologisch geprägt. So ist es – von beiden Seiten – ein klares Werturteil, dass die Befürworter eines Importstopps für russische Energie die kurzfristigen Anpassungskosten für Bevölkerung und Unternehmen als geringfügiger einstufen als die Gegner.

Entscheiden muss die Politik

Deshalb ist das Maximum, was gute Makroökonomik in Zeiten des Umbruchs leisten kann, über Wahrscheinlichkeiten zu spekulieren, Plausibilitäten zu erörtern, aufzudecken, was aus welchen Überlegungen als wichtigere und was als vernachlässigbare Einflussfaktoren bewertet wird, und Alternativen nach transparenten Massstäben zu vergleichen. Ob aber ein Embargo, eine Sanktion oder eine andere Massnahme politisch machbar und gesellschaftlich akzeptabel ist, lässt sich weder mit einem Makromodell noch mit einer Input-Output-Tabelle und schon gar nicht mit irgendwelchen Simulationsberechnungen belegen. Das war, ist und bleibt Sache der Politik und nicht der Wissenschaft und auch nicht der Experten. Das gilt nicht nur in Kriegs- und Krisenzeiten, sondern es war auch bereits in der Pandemie(bekämpfung) so gültig, ging aber in der Hitze der Notsituation während der vergangenen beiden Jahre allzu oft allzu rasch vergessen.

Kosten der (Un-)Abhängigkeit sind enorm schwer zu ermitteln. Die Ungewissheit über kurz- und mittelfristige Folgen und Anpassungseffekte bleibt gewaltig. Die Komplexität von kurz- und langfristigen Kettenreaktionen lässt sich, wenn überhaupt, nur schwer durchdringen. Sicher aber ist eines: Am Ende einer Überwälzungskaskade sind es immer die Schwächsten und Ärmsten einer Gesellschaft, die am stärksten betroffen werden. Sie können neuen Kosten der (Un-)Abhängigkeit kaum oder gar nicht ausweichen, und genauso wenig gelingt es ihnen, steigende Kosten auf andere abzuwälzen. Deshalb ist und bleibt es etwas billig, laut Sanktionen, Embargos und eine grössere Unabhängigkeit von Energieimporten aus Russland einzufordern, ohne gleichzeitig die Verteilungsfolgen einer Autarkie anzusprechen, aufzudecken und auszugleichen.