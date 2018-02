Kostspieliger und schädlicher Protektionismus

Die USA waren einst ein dem Freihandel verpflichtetes Land. Das hat sich geändert, spätestens seit der Wirtschaftskrise 2008/09. Die Zahl der von Washington abgeschlossenen Freihandelsabkommen ist seither deutlich gesunken. Umgekehrt ist diejenige der diskriminierenden, nichttarifären Handelshemmnisse markant gestiegen. Waren es 2009 noch 126 entsprechende Massnahmen, ist ihre Zahl bis 2017 auf 1191 gestiegen.

Präsident Donald Trump hat diesen Kurs noch verschärft. Er stellt nicht nur das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta in Frage, sondern er hat auch die in Diskussion befindlichen entsprechenden Abkommen im Atlantik- (TTIP) und im Pazifikraum (TPP) auf Eis gelegt. Zudem hat er allein in seinem ersten Amtsjahr 2017 rund fünfzig neue nichttarifäre Handelshemmnisse in Kraft gesetzt. Kurz vor seinem Auftritt am Wef in Davos hat er Schutzzölle auf importierte Waschmaschinen sowie auf Solarzellen und -module erlassen.

«Fairer» Handel

Trumps in Sachen Welthandel eher gemässigte Töne am Wef von vergangener Woche relativieren diese Fakten nicht. Wenn er von «fairem» Freihandel spricht, ist klar, dass er selbst den Begriff der «Fairness» definiert. In diesem Lichte ist auch der Umstand zu sehen, dass Trump derzeit die Handelsbeziehungen mit allen Partnerstaaten überprüft. Wo sie der Regierung nicht «fair» erscheinen, werden Restriktionen ergriffen.

Vor diesem Hintergrund haben die drei Ökonomen Gabriel Felbermayr, Marina Steininger und Erdal Yalcin vom Ifo-Forschungsinstitut in München im Rahmen der Cesifo-Gruppe eine Studie zu den Folgen des verschärften protektionistischen Kurses der Regierung Trump erarbeitet (Quantifying Trump: The Cost of a Protectionist US, Cesifo-Forum 4/2017). Die Cesifo-Gruppe ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsverbund des Center for Economic Studies sowie des Ifo-Forschungsinstituts. Die quantitativen Untersuchungen gehen vom Basisjahr 2014 aus und umfassen 43 Länder sowie 50 Produktionssektoren.

Die Forscher halten einleitend fest, dass die USA betreffend Zollmassnahmen (die Studie wurde vor dem Erlass der erwähnten neuen Schutzzölle verfasst) recht gut abschneiden. Das gilt allerdings nicht für die nichttarifären Massnahmen. Da gehören die USA zu den am stärksten protektionistischen Ländern der G-20. Das ist umso fataler, als derartige Massnahmen gemäss der Studie das grössere Schadenspotenzial haben als reine Zollmassnahmen.

Mit seiner Handelspolitik verfolgt Trump im Wesentlichen drei Ziele: Er will neue Arbeitsplätze schaffen, das Handelsbilanzdefizit reduzieren sowie das Wachstum der Wirtschaft fördern. An diesen Zielen misst die Studie letztlich die Folgen der protektionistischen Politik.

Für ihre quantitativen Simulationen benutzen die Forscher ein statisches, generelles Gleichgewichtsmodell des internationalen Handels. Dynamische sowie monetäre Effekte werden vom Modell allerdings nicht erfasst. Ein Nachteil, dafür werden die rein handelspolitischen Folgen deutlich.

In der Studie werden drei Szenarien simuliert: die Einführung von Handelsbarrieren innerhalb der Nafta, Handelsbarrieren im Rahmen der WTO sowie die Einführung von Importsteuern an der Grenze, wie sie zum Teil in der US-Steuerreform vorgesehen sind. Das Modell erfasst auch indirekte Effekte der Handelsbarrieren. Gemeint ist erster Linie die Umleitung von Handelsströmen aufgrund protektionistischer Massnahmen eines Landes oder einer Ländergruppe.

Die Ergebnisse sind klar: In allen Szenarien sinken die Exporte der USA nach und die Importe aus den je zehn wichtigsten Partnerstaaten. Dabei unterstellt die Studie, durchaus realistischerweise, dass allfällige Barrieren auf WTO-Ebene zu Gegenmassnahmen der entsprechenden Länder führen werden. Dabei ist klar, dass Massnahmen im Rahmen der Nafta die geringeren Auswirkungen haben als solche auf Ebene der umfassenderen WTO.

Ergreifen die USA protektionistische Massnahmen im Rahmen der WTO (Zölle kombiniert mit nichttarifären Massnahmen), ist für die Exporte in die zehn wichtigsten Partnerländer mit Einbussen von gut 73% zu rechnen. Die Importe aus den wichtigsten Partnerländern dürften rund 58% einbrechen. In den USA selbst gibt es nur wenige einzelne Wirtschaftssektoren, die profitieren könnten.

Die Szenarien ergeben zudem für fast alle betroffenen Länder auch mehr oder weniger erhebliche Einkommens- und Lohneinbussen; Wachstum und Wohlstand sinken. Am stärksten betroffen werden ausgerechnet die USA selbst. Zudem führen die unterstellten Gegenmassnahmen in aller Regel zu sogenannten Lose-Lose-Situationen, das heisst, alle Beteiligten verlieren. Die Autoren der Studie bezeichnen allfällige Gegenmassnahmen von Partnerländern deshalb denn auch als keine gute Idee.

Die Quintessenz ist klar: Die angestrebten Ziele lassen sich über derartige handelspolitische Massnahmen nicht erreichen – im Gegenteil. Die Probleme der amerikanischen Wirtschaft werden gemäss der Studie nicht an ihren Wurzeln angepackt. Gemäss den Autoren müsste an den Spar- und den Investitionsentscheiden der einzelnen Wirtschaftssubjekte im Inland angesetzt werden.

Fragwürdiger Selbstschutz

Wie jedes ökonomische Modell und jede Simulation dürfen auch die Ergebnisse dieser Studie nicht auf die Kommastelle genau zum Nennwert genommen werden. Ihr Wert liegt hingegen darin, dass eine klare Entwicklungsrichtung sichtbar wird: Protektionistische Massnahmen sind grundsätzlich schädlich. Am ausgeprägtesten schaden sie am Schluss demjenigen Land, das sie zum vermeintlichen Selbstschutz ergreift.

Wer sich mit Handelsschranken aus der vernetzten und globalisierten Welt abmelden will, richtet Schaden an und schöpft keinen Wert. Diese Erkenntnis gilt natürlich auch für die Schweiz – auch hier gewinnen protektionistische Tendenzen an Boden.

Neben dem Dauerbrenner Landwirtschaft ist jüngst etwa auf Bemühungen hinzuweisen, auch die Infrastrukturen der Energieversorgung unter Heimatschutz zu stellen: Die zuständige Kommission des Nationalrats hat eine entsprechende parlamentarische Initiative gutgeheissen. Die Liste der protektionistischen Sündenfälle liesse sich verlängern. Zudem darf nicht vergessen werden, dass das Schadenspotenzial protektionistischer Massnahmen in kleinen und stark vernetzten Ländern wie der Schweiz noch wesentlich grösser ist als in gigantischen Wirtschaftsräumen wie den USA.