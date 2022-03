KPMG-Chef: «Digitalisierung ist keine Frage des Alters»

Herr Pfister, Sie führen KPMG Schweiz als CEO seit acht Jahren. Was hat die Digitalisierung verändert?

Die Digitalisierung hat verändert, wie wir zusammenarbeiten. Die Datenfülle wird immer komplexer. Entsprechend wollen unsere Kunden neue ­Erkenntnisse aus diesen Daten für ihr Geschäft gewinnen. Anhand von Methodologien wie Data Mining visualisieren wir die Daten und schaffen Zusammenhänge, die vorher nicht sichtbar waren. In unserer Branche sehe ich in allen Bereichen einen Digitalisierungsschub. Im Bereich Steuern beispielsweise modellieren Programme Steuerprobleme teils eigenständig. Oder im Audit: Statt mit Datentransfers können wir via Schnittstellen direkt im Netzwerk des Kunden arbeiten. Persönlich erstaunt hat mich die Geschwindigkeit, mit der wir während der Lockdowns auf einen virtuellen Modus umgestiegen sind.