Kreditfluss im Euroraum schwillt weiter an

(Reuters) Die Banken in der Eurozone reichten im Juli 3,9% mehr Darlehen an Unternehmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Auch im Juni hatte das Wachstum in dieser Höhe gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Geldhäuser im Juli 3,4% mehr Kredite als ein Jahr zuvor – der stärkste Zuwachs seit zehn Jahren. Hier fiel das Plus zudem einen Tick kräftiger aus als im Vormonat.

Die Euro-Hüter verfolgen die Kreditvergabedaten genau, da sie in ihren geldpolitischen Überlegungen eine wichtige Rolle spielen. Ihre nächste Zinssitzung findet am 12. September in Frankfurt statt. EZB-Chef Mario Draghi hatte wegen der Konjunktureintrübung und der aus Sicht der Notenbank unerwünscht niedrigen Inflation bereits die Tür für mögliche Zinssenkungen und erneute Staatsanleihenkäufe weit aufgestossen.

Viele Volkswirte erwarten, dass die EZB im September zumindest ihren Einlagensatz weiter nach unten senken wird. Das würde für die Banken noch höhere Strafzinsen bedeuten, wenn sie Gelder bei der Notenbank parken. So könnte die Kreditvergabe angeschoben werden, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Die Geldmenge M3 stieg im Juli um 5,2%. Volkswirte hatten mit lediglich 4,7% gerechnet. M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten, aber auch Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Ökonomen zufolge ist die Messgrösse auf mittlere bis lange Sicht mit der Inflation eng verknüpft. Die Geldmengenentwicklung wird daher von der EZB aufmerksam beobachtet.