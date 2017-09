Krieg und Wachstum

Kriege und bewaffnete Konflikte kosten nicht nur Menschenleben, sie schaden auch der Wirtschaft: Ressourcen werden für Kriegszwecke abgezweigt, die Geschäftstätigkeit wird unterbrochen, Sachwerte werden zerstört. Doch Konflikte können die Wirtschaft auch ankurbeln; etwa wenn für das Militär die Rüstungsindustrie hochgefahren oder wenn viel in den Wiederaufbau investiert wird.

Eindeutig ist der wirtschaftliche Effekt von kriegerischen Auseinandersetzungen nicht. Die Ökonomen von Oxford Economics haben deshalb den Zusammenhang zwischen Krieg und Wirtschaftswachstum anhand 372 bewaffneter Konflikte untersucht. Auch sie finden in den Daten keine einfache Antwort auf die Frage. Zu verschieden seien die Konflikte. Das Wirtschaftswachstum ist nach der Krise nicht deutlich niedriger als vor der Krise. Die Punkte in der linken Grafik liegen nicht alle unter der 45%-Linie, sondern sind breit verstreut. Doch zwei Schlüsse lassen sich aus der Studie ziehen: Konflikte mit hohen Opferzahlen belasten die Wirtschaft stärker als Konflikte mit relativ wenigen Todesopfern. Und die Wachstumseinbussen sind in der Regel im ersten Kriegsjahr am grössten, und danach folgt meist eine kräftige Erholung.