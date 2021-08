Krieg zwischen den USA und China ist vermeidbar

Im Jahr 2034 sind die Vereinigten Staaten und China in eine Reihe militärischer Konflikte verwickelt, die zu einem verheerenden taktischen Atomkrieg eskalieren. Andere Länder – darunter Russland, Iran und Indien – werden hineingezogen. Plötzlich steht die Welt am Rande des Dritten Weltkriegs.

Zu den Autoren Charles C. Krulak (Bild), Viersternegeneral a.D., war Kommandant des US Marine Corps und Präsident des Birmingham-Southern College. Alex Friedman war Chief Financial Officer der Bill & Melinda Gates Foundation.

Dieses Szenario wird in «2034: A Novel of the Next World War» geschildert, einem fesselnden dystopischen Roman, den der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber Admiral James Stavridis gemeinsam mit Elliot Ackerman verfasst hat. Das Buch reiht sich ein in immer lauter werdende Stimmen, die vor einem nahezu unvermeidlichen Zusammenstoss zwischen der aufstrebenden und der amtierenden Weltmacht warnen. Graham Allison von der Harvard University hat dieses Phänomen als Thukydides-Falle bezeichnet und ruft damit die Aufzeichnungen des gleichnamigen griechischen Historikers der Antike in Erinnerung, demzufolge «der Aufstieg Athens und die Angst, die er Sparta einflösste, den Krieg unausweichlich machten».

Es stimmt, dass es im Laufe der Geschichte häufig in einem Krieg mündete, wenn eine aufstrebende Macht eine herrschende Macht herausgefordert hat. Es gibt aber bemerkenswerte Ausnahmen. Ein Krieg zwischen den USA und China ist heute ebenso wenig unausweichlich, wie ein Krieg zwischen den aufstrebenden USA und dem untergehenden British Empire vor einem Jahrhundert es war. Ausgehend vom heutigen Umfeld gibt es vier zwingende Gründe zur Annahme, dass ein Krieg zwischen den USA und China vermieden werden kann.

Es droht ein Atomkrieg

Vor allen Dingen würde jeder militärische Konflikt zwischen den beiden Staaten schnell zum Atomkrieg führen. Die USA befinden sich damit in der gleichen Situation wie gegenüber der Sowjetunion. Taiwan könnte leicht zum Stolperdraht dieses Jahrhunderts werden, wie es die strategisch verletzliche «Lücke von Fulda» in Deutschland während des Kalten Kriegs war. Aber die gleiche Dynamik des «Gleichgewichts des Schreckens», die den amerikanisch-sowjetischen Konflikt in Grenzen hielt, gilt auch für die USA und China. Die internationale Gemeinschaft würde alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass ein Atomkonflikt ausbleibt, da die Folgen grundsätzlich länderübergreifend sind und – anders als beim Klimawandel – unmittelbar eintreten würden.

Ein Konflikt zwischen den USA und China würde mit ziemlicher Sicherheit eher die Form eines Stellvertreterkriegs annehmen als einer Konfrontation zwischen Grossmächten. Jede Supermacht könnte sich in einem innerstaatlichen Konflikt in einem Land wie Pakistan, Venezuela, Iran oder Nordkorea auf eine andere Seite schlagen und eine Kombination aus Wirtschafts-, Cyber- und diplomatischen Instrumenten einsetzen. Wir haben diese Art von Konflikten schon oft erlebt: Von Vietnam bis Bosnien hatten es die USA eher mit Stellvertretern als mit ihrem Hauptgegner zu tun.

Zweitens ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass China es historisch gesehen langsam angehen lässt. Die chinesische Militärmacht ist zwar drastisch gewachsen, bleibt aber in fast allen wichtigen Bereichen nach wie vor hinter den USA zurück. Obwohl China stark in asymmetrische Mittel investiert (Langstreckenraketen gegen Schiffsziele und Hyperschallraketen, die Nutzung von Cyber-Techniken für militärische Zwecke und vieles mehr), um seine Schwächen auszugleichen, wird es mit den USA bei konventionellen Mitteln wie Flugzeugen und grossen Schiffen noch Jahrzehnte lang nicht mithalten können, wenn überhaupt.

Asymmetrische Bedrohungen vernachlässigt

Aus diesem Grund wäre es für China in seiner derzeitigen Entwicklungsphase zu gefährlich, es zu einem direkten Konflikt mit den USA kommen zu lassen. Käme es zu einem solchen Konflikt, hätte China kaum eine andere Wahl, als den nuklearen Geist aus der Flasche zu lassen. Wenn wir über Ausgangsszenarien nachdenken, sollten wir daher einem Gedankenspiel, in dem die Chinesen bewusst eine militärische Konfrontation mit Amerika herbeiführen, weniger Gewicht beimessen. Das US-Militär neigt jedoch dazu, für den schlimmsten Fall zu planen, und konzentriert sich derzeit auf einen potenziellen direkten Konflikt mit China – eine Fixierung mit Anklängen an die amerikanisch-sowjetische Dynamik.

Damit steigt das Risiko, von anderen Bedrohungen überrumpelt zu werden. Seit dem Koreakrieg haben sich immer wieder asymmetrische Bedrohungen als die problematischsten für die nationale Sicherheit erwiesen. Der Aufbau von Streitkräften, die für den schlimmsten Fall gerüstet sind, ist kein Erfolgsgarant im gesamten Spektrum der Kriegsführung.

Der dritte Grund für die Annahme, dass ein amerikanisch-chinesischer Konflikt vermieden werden kann, ist die Tatsache, dass China bereits Siege im globalen Soft-Power-Krieg verbuchen kann. Allen Anschuldigungen zum Trotz, Covid-19 sei aus einem Labor in Wuhan entwichen, hat China die Pandemie deutlich besser überstanden als die USA. Mit seiner Belt-and-Road-Initiative zur Finanzierung der Infrastrukturentwicklung in der ganzen Welt hat es aggressiv die Lücke genutzt, die die Ausgabenkürzungen der USA während der vierjährigen Präsidentschaft Donald Trumps hinterlassen haben. Die chinesische Führung könnte beim Blick auf den aktuellen Status quo durchaus zum Schluss kommen, dass sie auf dem richtigen strategischen Weg ist.

Riskante Cyber-Taktiken

Zu guter Letzt sind China und die USA wirtschaftlich eng miteinander verflochten. Trotz Trumps Handelskrieg belief sich der bilaterale chinesisch-amerikanische Handel 2020 auf rund 650 Mrd. $, und China war der grösste Handelspartner der USA. Die Lieferketten beider Länder sind umfassend miteinander verknüpft. China hält mehr als 1 Bio. $ in US-Staatsanleihen, von denen es die meisten nicht ohne weiteres abstossen kann, um nicht ihren Wert zu mindern und massive Verluste zu erleiden.

Allerdings kann die Logik durch eine einzige Handlung und ihre unbeabsichtigten Folgen untergraben werden. Etwas so Einfaches wie eine Fehlkommunikation kann einen Stellvertreterkrieg zu einem zwischenstaatlichen Flächenbrand eskalieren lassen. Wie die Situation in Afghanistan und Irak zeigt, ist Amerikas Erfolgsbilanz in kriegsgeplagten Ländern nicht gerade ermutigend. China hat seine Interventionen im Ausland unterdessen drastisch ausgeweitet. Aufgrund seiner expansionistischen Mentalität, seines wachsenden Entwicklungshilfeprogramms und des zunehmenden Nationalismus im eigenen Land könnte China nur allzu leicht eine Auslandintervention starten, die die Interessen der USA bedrohen könnte.

Vor allem der böswillige Einsatz von Cyber-Taktiken könnte konventionelle militärische Kommando- und Kontrollsysteme untergraben und die politische Führung zu schlechten Entscheidungen zwingen, wenn traditionellere Optionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Die chinesisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen könnten an Bedeutung verlieren, vor allem wenn China von einem exportorientierten Wachstumsmodell zu einem Modell übergeht, das auf Binnenkonsum basiert, und wenn die Investitionsströme in beide Richtungen angesichts der eskalierenden bilateralen Spannungen zurückgehen.

Diplomatie pflegen

Ein «Fehlgriff» seitens eines der beiden Länder ist immer möglich. Deshalb ist die Diplomatie so wichtig. Jedes Land muss seine unabdingbaren nationalen Interessen gegenüber dem anderen definieren, und beide müssen die gleiche Frage aus der Perspektive des anderen betrachten. Es mag schwer zu akzeptieren (und eine unliebsame Äusserung) sein, aber die Bürgerrechte in China sind vielleicht kein wesentliches nationales Interesse der USA. Umgekehrt sollte China verstehen, dass die USA sehr wohl wesentliches Interesse an Taiwan haben.

Die USA und China werden in vielerlei Hinsicht aneinandergeraten. Aber ein direkter, zwischenstaatlicher Krieg muss nicht dazugehören.

