Kriegsgewinner Gold hat noch Potenzial

Das aktuelle Umfeld bestätigt, dass Gold bei Anlegern weiterhin als sicherer Hafen gefragt ist. Mit Beginn des Ukrainekriegs hat der Unzenpreis erstmals seit Januar 2021 den Kurs von 1950 $ überschritten. Seitdem hält er sich stabil über 1930 $. Zur psychologisch wichtigen Marke von 2000 $ fehlt damit nur wenig. Passive Fonds (ETF) auf Gold haben dank des Investoreninteresses ihre Bestände diese Woche um 34 Tonnen ausgebaut.

Meldungen aus dem Ukrainekrieg führen zu grossen Schwankungen an den Edelmetallmärkten. Am Freitagmorgen etwa ist der Goldpreis wieder hochgeschossen, nachdem Brände in einem ukrainischen Atomkraftwerk gemeldet wurden. «Die Reaktion des Goldpreises auf solche Nachrichten zeigt, wie nervös die Märkte sind», schreibt Commerzbankanalyst Daniel Briesemann in einem Marktkommentar. Er rechnet weiterhin damit, dass der Goldmarkt in den nächsten Tagen und Wochen vom Kriegsgeschehen getrieben sein wird.

Fundamentalfaktoren sprechen für Gold

Auch zwei oft angeführte Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen, sprechen für die Attraktivität des Edelmetalls: die Renditen und die Unsicherheit an den Finanzmärkten.