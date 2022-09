Krisenangst weckt Interesse an Bargeld und Gold

«Wir müssen uns genau anschauen, wie junge Leute investieren», sagte Kunal Kapoor, CEO des Datenanbieters Morningstar. Auch wenn sie im aktuellen Börsenumfeld möglicherweise Verluste erleiden, junge Leute investieren und die Finanzindustrie müsse auf ihre Bedürfnisse eingehen. Also: «Keine langen Prozesse, sondern Dinge mit einem Klick erledigen».

Produkte zu entwickeln, die diesem Anspruch entsprechen, ist eine Möglichkeit, wie die Branche ihre Verantwortung in schwierigen Zeiten wahrnehmen kann. Dazu tauschten sich Branchenvertreter an der jüngsten Ausgabe der «Vision Bank – Vision Finanzplatz Schweiz» aus, die am Donnerstag an der Schweizer Börse SIX stattfand.

Zuwanderung aus Bric-Staaten

Der Finanzplatz selbst sieht sich auch angesichts geopolitischer Krisen gut positioniert. «Derzeit findet eine Zuwanderung von Menschen aus Bric-Staaten statt», sagte Gilles Stuck, Leiter Markt Schweiz bei der Privatbank Julius Bär. Das öffnet Potenzial für die Banken.