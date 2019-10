Krisenherd indischer Subkontinent

Die Welt sieht Asien richtigerweise als wichtigsten Dynamo der Weltwirtschaft. In der Tat stehen die Aussichten für den bei weitem volkreichsten Kontinent günstig. Allerdings ist Enthusiasmus fehl am Platz, und bei einer nüchternen Abwägung der Risiken ist auch in Betracht zu ziehen, dass Asien einige der gefährlichsten Krisenherde birgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die grossen Kriege des 21. Jahrhunderts in Asien ausgefochten werden.

Als die Briten im Sommer 1947 überhastet ihre Besitzungen in Indien in die Unabhängigkeit entliessen, akzeptierten sie die Teilung des Subkontinents in Pakistan und Indien. Die «Partition» sorgte für blutige Pogrome zwischen Hindus und Muslimen und hinterliess eine bis heute andauernde Erbfeindschaft, die zu grossen Kriegen und unzähligen Scharmützeln führte. Vorgeblich sollte die Teilung des Subkontinents dafür sorgen, dass die muslimische Minderheit eine Heimat erhielt. Während Indien unter der Führung Mahatma Gandhis und des ersten Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru (1889 bis 1964) zu einem säkularen Staat wurde, deklarierte sich Pakistan, das vom früh verstorbenen Muhammad Ali Jinnah (1876 bis 1948) in die Unabhängigkeit geführt wurde, als islamische Republik.

Gleich nach dem Abzug der Briten stellte sich heraus, dass die Unterteilung des Subkontinents entlang religiöser Kriterien nicht nur höchst krisenanfällig, sondern auch in der politischen Realität undurchsetzbar war. Pakistan war ein künstliches Gebilde, mit zwei Landesteilen, Ost- und West-Pakistan, die über 2000 Luftkilometer entfernt voneinander lagen. 1971 trennte sich Bangladesch (nach einem blutigen Kampf, in den Indiens Armee entscheidend eingriff) von Pakistan, weniger als ein Vierteljahrhundert nach der Staatsgründung. Es hatte sich herausgestellt, dass ethnische, sprachliche und kulturelle Identitäten viel wichtiger waren als die gemeinsame Religion. Die muslimischen Bengali wollten sich schlicht und einfach nicht von den ebenfalls muslimischen Pandschabi und Sindhi in West-Pakistan dominieren lassen – und umgekehrt.

Konflikt um Kaschmir

Die britische Herrschaft über Indien beruhte nicht nur auf der Errichtung von Kronkolonien, sondern auch auf Abkommen mit Lokalfürsten. Viele grosse und kleine Maharadschas konnten ihren Reichtum und ihre Untertanen behalten, mussten sich aber in Fragen der Aussen- und der Sicherheitspolitik den britischen Repräsentanten unterordnen. Diesen partiell unabhängigen Status hatte auch Kaschmir. Als die Briten abzogen, entschied sich der damalige Maharadscha von Kaschmir, sich der Indischen Union anzuschliessen, obschon seine Untertanen mehrheitlich Muslime waren. In der neu geschaffenen Indischen Union sollte Jammu und Kaschmir in der Tat der einzige Gliedstaat mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung sein.

Kaum waren die Briten abgezogen eskalierte die Rivalität um Kaschmir zum offenen Krieg. In der Folge fiel ein Teil der ehemaligen Besitzungen des Maharadscha an Pakistan, der grössere Teil jedoch an Indien. Bis heute ist die Grenze zwischen den beiden Teilen eine provisorische «Kontrolllinie», an der es regelmässig zu Schusswechseln kommt. Sowohl New Delhi als auch Islamabad erheben Anspruch auf das gesamte Territorium Kaschmirs. Beobachter bezeichnen richtigerweise Kaschmir als das am stärksten militarisierte Gebiet der Welt.

Indiens Gründer-Ministerpräsident Jawaharlal Nehru hinterliess in Kaschmir ein konfliktträchtiges Erbe. Zum einen verpasste er dem Gliedstaat Jammu und Kaschmir eine eigene Verfassung, die unter anderem vorsah, dass Auswärtige im indischen Kaschmir kein Land erwerben konnten. Zudem versprach er den Kaschmiri ein Plebiszit über ihren eigenen Status. Dieses Versprechen wurde nie eingelöst. Während Pakistan die Kaschmirfrage als ein internationales Traktandum behandelt, das vor die Vereinten Nationen gehört, insistiert Indien darauf, dass es sich um eine rein innenpolitische Angelegenheit handle. Beide Seiten beanspruchen das gesamte Territorium und die Option eines unabhängigen Kaschmir, das wohl die meisten Kaschmiri wünschen würden, steht nicht zur Debatte.

Rhetorische und häufig auch militärische Auseinandersetzungen um Kaschmir gehören zum Alltag der indisch-pakistanischen Beziehungen. Perioden der relativen Ruhe wechseln sich mit Hochspannung ab. Derzeit herrscht wieder einmal Alarmstimmung, und die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn stehen auf einem Tiefpunkt. Auslöser der jüngsten Krise ist der Beschluss der Regierung von Ministerpräsident Narendra Modi, den Status von Kaschmir innerhalb der Indischen Union weitreichend zu verändern. Islamabad hat dagegen scharfen Protest eingelegt und versucht, die internationale Gemeinschaft gegen Indien zu mobilisieren. Bislang ist Pakistan dies selbst in der islamischen Welt nur sehr beschränkt gelungen.

Während Indien vor von pakistanischem Territorium ausgehenden Terroranschlägen warnt, blickt Islamabad gespannt auf die Schwierigkeiten, die New Delhi bei der Normalisierung der Lage in Kaschmir hat. Bis anhin ist es der indischen Regierung nicht gelungen, die drakonischen Sicherheitsmassnahmen im Kaschmirtal massgeblich zu lockern. Auch ist offen, mit welchen politischen Partnern New Delhi die Lage in Kaschmir nachhaltig wird befrieden können.

Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hat versucht, die USA zu mehr Druck auf Indien zu veranlassen. Mit der Zusage, dass der indische Ministerpräsident ihn eingeladen habe, in dem Streit zu vermitteln, sorgte Präsident Donald Trump kurzfristig für grosse Aufregung. Die Amerikaner befinden sich gegenüber Indien und Pakistan in einer delikaten Lage. Auf der einen Seite will Washington Indien zum Bollwerk gegen China ausbauen, andererseits brauchen die USA die Kooperation Pakistans, das ein enger Partner Chinas ist, um in Afghanistan eine einigermassen akzeptable Lösung des langjährigen Bürgerkriegs zu erreichen.

Pekings grosser Einfluss auf Pakistan

Die Welt ist mit zu vielen Bedrohungen, offenen und verdeckten Kriegen und Krisen befasst, um der Kaschmirfrage grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Dies könnte sich rächen, denn es handelt sich bei diesem Krisenherd auch um einen Konflikt, der in einem atomaren Armageddon enden könnte, mit Folgen, die weit über Südasien hinausreichen würden. Sowohl Indien als auch Pakistan verfügen über ein nukleares Arsenal, das je weit mehr als hundert Sprengköpfe umfasst. Beide Länder sind in der Lage, Atombomben auf Trägerraketen zu montieren. Angesichts der verhältnismässig kurzen Distanzen und angesichts höchst unzureichender Warnmechanismen und eines sehr fragwürdigen Potenzials zur Deeskalation im Ernstfall ist grösste Sorge angebracht. Nicht zur Beruhigung Anlass geben wiederholte Statements von Pakistans Ministerpräsidenten Khan, in denen vor einem Nuklearkrieg gewarnt wird.

Die bisherigen Kriege zwischen den beiden Erbfeinden wurden mit konventionellen Waffen ausgefochten und zogen die Zivilbevölkerung nicht übermässig in Mitleidenschaft. Dies könnte sich rasch ändern, wenn ein unterlegenes und in seiner Existenz bedrohtes Pakistan nurmehr den nuklearen Ausweg sähe. Im Grunde genommen muss die Welt hoffen, dass China, das sich in seinem näheren Umfeld keinen weiteren Konflikt und schon gar nicht einen Atomkrieg wünschen kann, einen moderierenden Einfluss ausübt. Im Falle Indiens verfügt Peking über Druckmittel an der gemeinsamen, umstrittenen Grenze, im Falle Pakistans hat es grossen wirtschaftlichen und geopolitischen Einfluss.