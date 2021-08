Krypto-Diebe geben mehr als die Hälfte ihrer Beute zurück

(Reuters) Die Hacker hinter einem der bisher grössten Angriffe auf Kryptowährungen haben mehr als die Hälfte ihres Diebesguts zurückgegeben. Bislang sei gestohlenes Digital-Geld im Wert von 342 Mio. $ wieder aufgetaucht, teilte die dezentrale Kryptoplattform Poly Network am Donnerstag auf Twitter (TWTR 64.36 -1.68%) mit. Etwa 268 Mio. $ fehlten noch. Die Diebe hatten bei einem Angriff auf die Plattform Tokens im Wert von mehr als 600 Mio. $ erbeutet und am Mittwoch damit begonnen, ihre Beute zurückzugeben. Blockchain-Experten verwiesen darauf, dass es möglicherweise zu schwierig für die Hacker ist, geklaute Kryptowährungen in diesem Volumen zu waschen.

Es kommt immer wieder zu Krypto-Diebstählen bei sogenannten dezentralen Finanzplattformen (DeFi) – allein von Januar bis Juli ging es dabei um ein Volumen von 474 Mio. $. Die weitgehend unregulierten Dienste ermöglichen Nutzern untereinander den Handel mit Werten wie Bitcoin (Bitcoin 44'301.00 -2.85%), ohne dass Börsen oder Banken eingebunden sind. Befürworter des dezentralen Ansatzes sprechen von einem kostenlosen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Allerdings ist der Sektor bislang kaum reguliert. Zudem gibt es bei einigen Plattformen technische Mängel.