Krypto jenseits von Bitcoin

Finanz und Wirtschaft Forum «Blockchain in Financial Services 2022 – Die Zukunft ist dezentral» Am 31. Mai 2022 findet im Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon das Finanz und Wirtschaft Forum «Blockchain in Financial Services» statt. Etablierten Finanzinstituten, Börsenplätzen und Regierungen ermöglicht Blockchain, jahrzehntealte Prozesse neu aufzusetzen und so die oft überfällige Digitalisierung anzugehen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme, profitieren Sie von wertvollen Inputs und diskutieren Sie mit. www.fuw-forum.ch/blockchainfs.