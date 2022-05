Krypto: Abwärtsspirale statt Stabilität

Was eigentlich als Hort der Stabilität im Universum der Kryptowährungen gedacht war, hat diese Woche für grosse Verunsicherung gesorgt. Der sogenannte Stablecoin TerraUSD soll daran schuld sein, dass die Kurse von Bitcoin und anderen digitalen Devisen deutlich unter Druck gerieten. Bitcoin notierte am Donnerstag zeitweise unter 27’000 $ – so tief stand der Preis seit Ende 2020 nicht mehr. Noch im November hatte er fast die Marke von 70’000 $ erreicht.

Stablecoins gehören zu den nach Marktwert wichtigsten Kryptowährungen. Sie tragen die Bezeichnung «stabil» im Namen, weil ihr Wert an eine traditionelle Währung wie den Dollar gebunden ist. Der wichtigste Stablecoin ist Tether, die drittgrösste Kryptodevise mit einem Gesamtwert von fast 80 Mrd. $.