Kryptodevisen unter Druck

In mehrere Kryptowährungen investieren, um sich vor dem Kursverlust einer Währung abzusichern? Diese Diversifikationsstrategie funktioniert nicht. Die nach Marktkapitalisierung vier grössten Kryptowährungen – Bitcoin, Ethereum, Ripple und Bitcoin Cash – haben seit ihrem Allzeithoch alle mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Die Verluste seit Monatsanfang belaufen sich auf über ein Drittel.

Die kleineren Kryptowährungen sind gegenüber Bitcoin immer wichtiger geworden. Seit Anfang 2017 ist der Anteil von Bitcoin an der gesamten Kryptomarktkapitalisierung von 88% auf nur noch 36% gefallen. Massive Kursgewinne lockten Anleger in die neuen Währungen. So heisst es im Marketingprospekt der Zuger Crypto Finance: «Diese neue Entwicklung bietet Anlegern die Möglichkeit, innerhalb des Kryptoraums zu diversifizieren.»

Aber wie sinnvoll ist die Investition in kleinere Währungen, wenn sich am Ende nur eine Kryptowährung durchsetzt? Jan Brzezek, CEO von Crypto Finance, glaubt, dass sich verschiedene Anwendungen für Kryptowährungen ergeben. Bitcoin dürfte sich als «digitales Gold» etablieren. Es sei zwar eine sichere Anlage, aber eher teuer zu transferieren. «Für kleine Transaktionen wird man eher eine alternative Währung wie Litecoin oder Bitcoin Cash verwenden.»

Jochen Möbert, Ökonom bei der Deutschen Bank, glaubt dagegen, dass sich eine Kryptowährung für alle Funktionen durchsetzen wird: «Ich bin skeptisch, dass sich ein Coin als Anlageobjekt und ein anderer Coin als Zahlungsmittel etabliert.» Die besten Voraussetzungen, sich langfristig durchzusetzen, schreibt Möbert Bitcoin zu. Grund dafür ist der Netzwerkeffekt, also dass das Produkt mit der grössten Zahl von Nutzern weitere Nutzer anziehen wird.

Das Argument, dass die Altcoins ­(alternative Digitalwährungen) etwa Vorteile bei der Transaktionsgeschwindigkeit bieten, könnte laut Möbert bald verschwinden. Zwar sei Bitcoin noch «sehr langsam, wenn es um das Adaptieren von neuen Regeln geht», beobachtet Möbert. «Einerseits trägt das zur Stabilität bei, andererseits ist es ein Nachteil beim Gewinnen neuer Nutzer.» Wenn Bitcoin durch Wettbewerber unter Druck gerate, dürfte die Anpassungs­bereitschaft zunehmen.