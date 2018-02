Kryptowährungen stehen massiv unter Druck

(Reuters) Der Ausverkauf bei Bitcoin geht weiter: Die Cyber-Devise verbilligte sich am Freitag um 8,5% auf 8314 Dollar. Mit einem Minus von insgesamt etwa 25% steuerte sie damit auf den grössten Wochenverlust seit drei Jahren zu. «Strengere Regulierungen und eine Flut an negativen Nachrichten haben viele Spekulanten zu Gewinnmitnahmen veranlasst», sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. «Eine Korrektur bis auf 5000 $ ist nicht auszuschliessen.»

Indien forciert Verbot

Weltweit arbeiten Regierungen daran, den relativ neuen Markt für virtuelle Währungen mit seinen drastischen Kursausschlägen zu zügeln. Die Behörden in Indien gehen energisch gegen Kryptowährungen vor. Das südasiatische Land will Bitcoin und Co für Bezahlvorgänge oder andere Transaktionen verbieten, wie Finanzminister Arun Jaitley am Donnerstag ankündigte. Investitionen in Cyber-Devisen seien für Anleger aber nach wie vor möglich. Die Regierung wolle Massnahmen ergreifen, um Betrug und illegale Transaktionen mit den digitalen Währungen einzudämmen, fügte Bitcoin-Experte Kartik Shinde von der Beratungsgesellschaft EY hinzu.

Bereits zuvor stellte die indische Regierung Kryptowährungen in mehreren Fällen in Zusammenhang mit betrügerischen Schneeballsystemen. Die lokalen Finanzämter forderten zudem im Januar Zehntausende Anleger von Cyber-Devisen zur Zahlung von Kapitalertragssteuern auf. Einer Erhebung zufolge sind in den vergangenen 17 Monaten Deals im Volumen von 3,5 Mrd. $ getätigt worden. Viele Investoren hätten dabei ihre Geschäfte gegenüber Behörden verschwiegen.

Japan kontrolliert Kryptobörse

Derweil stattete die japanische Finanzaufsicht der von Hackern angegriffenen Kryptobörse Coincheck am Freitag einen Kontrollbesuch ab. Die Behörden versuchten herauszufinden, wie Hacker Cyber-Geld im Wert von 530 Mio. $ von der in Tokio ansässigen Handelsplattform hatten stehlen können, sagte Finanzminister Taro Aso vor Journalisten. Die Inspektion diene dem Schutz der Nutzer.

Die Aufsichtsbehörde FSA erklärte, sie habe Coincheck bereits vor dem Hackerangriff aufgefordert, Unsicherheiten des Computersystems zu beseitigen.

Der Diebstahl der Cyber-Devisen ist einer der grössten dieser Art. Am Freitag vergangener Woche hatte Coincheck den Handel aller Transaktionen mit virtuellen Währungen ausser Bitcoin ausgesetzt, nachdem Hacker Coins der Cyber-Devise Nem im Volumen von 534 Mio. $ erbeutet hatten. Als Konsequenz verlangte die FSA, dass Coincheck binnen zweier Wochen einen Bericht darüber vorlegt und Massnahmen ergreift, um einen ähnlichen Raub in Zukunft zu verhindern.