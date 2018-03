Kryptowährungen: ICO werden professioneller

(AWP) Der Trend zu sogenannten «Initial Coin Offerings» (ICO) hält nach dem Boom im Jahr 2017 im 2018 an. Allerdings sei im gesamten ICO-Prozesses eine klare Professionalisierung zu beobachten, sagt der Präsident der «Crypto Valley Association», Oliver Bussmann. So gehe heute ein grosser Teil der «Tokens» an institutionelle Investoren. Die Schweiz und vor allem das «Crypto Valley» um die Region Zug gehört zu den weltweit bedeutendsten Zentren für ICO.

Die Zahl der ICO oder «Token Sales», bei denen Blockchain-Unternehmen eigene digitale «Coins» oder «Tokens» gegen Bitcoin oder Ether ausgeben, sei im Februar 2018 mit weltweit 179 ICO nur wenig tiefer gewesen als etwa im Dezember 2017, sagte Bussmann im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP am Rand des «Crypto Summit» in Zürich. Mit den gesunkenen Bewertungen der Kryptowährungen seien die erzielten Einnahmen allerdings klar tiefer ausgefallen.

Verändert hat sich laut Bussmann der ICO-Prozess, nachdem 2017 viele Unternehmen mit wenig mehr als einem Konzept in Form eines «White Paper» ihre «Tokens» zum Verkauf angeboten hatten. Ein ICO-Unternehmen müsse heute den potenziellen Geldgebern klar den Wert der Investition aufzeigen können, es müsse aktiv kommunizieren und institutionelle Investoren ansprechen, sagte Bussmann. «Von dem her wird der ganze Prozess immer ähnlicher zu einem traditionellen Börsengang», so der frühere UBS (UBSG 16.795 -0.42%) Group CIO.

Heutzutage werde zudem nur noch ein kleinerer Teil der «Tokens» an Retail-Investoren angeboten. Im Schnitt würden über 80% der ICO-Einnahmen mit institutionellen Investoren wie Crypto-Hedgefunds oder Crypto-Risikokapitalfirmen erzielt, oft über sogenannte «Pre-ICO Sales» und «Private Sales». «Das ist sicher etwas, was sich sehr stark geändert hat», sagte Bussmann.

Zufrieden zeigte sich der Präsident der «Crypto Valley Association» mit der Finanzmarktbehörde Finma, die im Februar in einer Wegleitung klare Vorgaben für ICO gegeben hatte. «Die Finma weiss, dass der Zugang zu Risikokapital für die Schweizer Wirtschaft wichtig ist», so Bussmann. Sein Verband habe zudem mit der Finma in mehreren Landesteilen Roundtables veranstaltet: «Wo finden Sie das anderswo, dass die Regulatoren mehrere Stunden lang Präsentationen durchführen und Fragen beantworten?»

Für die Blockchain-Unternehmen, die im vergangenen Jahr über ICO Millionenbeträge eingenommen hatten, gebe es jetzt natürlich eine Erwartungshaltung, sagte Bussmann: Sie müssten nun zeigen, dass sie ihr Geschäft entwickeln könnten – entsprechend werde sich auch ihr Token entwickeln. «Stellt dieser keinen Wert mehr dar, wird ein solches Unternehmen ein Übernahmekandidat oder verschwindet ganz vom Markt.» Seriöse Startups mit einem guten Produkt hätten aber sicher auch eine gute Chance.