KTM bestätigt Prognose

(AWP) Der Chef des Motorradbauers KTM will das starke Wachstum der vergangenen Jahre absichern und den Fokus auf den Cashflow und die Profitabilität legen. Der Marktausblick fällt etwas verhalten aus und insbesondere in den USA wird mit einem weiteren Rückgang der Motorradverkäufe gerechnet.

«Im laufenden Jahr haben wir genau das erreicht, was wir erreichen wollten», sagte KTM-Chef Stefan Pierer in einer Telefonkonferenz am Freitag. «Wir werden uns nach acht Rekordjahren in Folge auf den Cashflow und die Profitabilität konzentrieren.» Das Unternehmen hatte am Donnerstagabend seinen Ausblick für 2018 mit einem Umsatz von rund 1,57 Milliarden Euro sowie einen EBIT von mehr als 160 Millionen Euro bestätigt.

Die US-Wirtschaft ist seiner Meinung nach überhitzt. Hier rechnet Pierer mit einem weiter schrumpfenden Markt, wobei KTM in der Vergangenheit selbst in einem solchen Markt wachsen konnte. In Europa geht er von einer Abschwächung des Wachstums aus. Insbesondere in Frankreich könne sich die Stimmung eintrüben. Demgegenüber rechnet er damit, dass in Grossbritannien der Brexit bereits grösstenteils der Stimmung enthalten ist und er hofft darauf, dass ein hartes Ausscheiden aus der EU vermieden werden kann.

Einige Schwellenländer, etwa in Südamerika und Asien, hätten eine Abschwächung der Währungen erlebt. Das belaste die Marge etwas. Die Märkte insgesamt seien aber positiv. Andererseits beziehe KTM Teile aus Indien, die durch die schwächeren Währungen günstiger würden.

Neue Modelle bei Husqvarna

Weiter zuversichtlich ist Pierer mit Blick auf die Marke Husqvarna. Die Zusammenarbeit mit Baja und der Ausbau der Modellpallette helfe hier. 2019 kommen neue Modelle auf den Markt. In Indien ist die Markteinführung für 2020 geplant. «Von der guten Qualität der indischen Zulieferer sind wir positiv überrascht», sagte der KTM-Chef. Die Vervollständigung der Modellpallette mit Strassenmotorrädern und über die Hubraumklassen stärke die Marke auch im Vertrieb. «Die Händler brauchen eine vollständige Palette, damit eine Markenvertretung für sie interessant wird.»

Bei den Anbietern rechnet Pierer in Zukunft in Europa ebenfalls mit einer Konsolidierung. «Die neuen Euro-5 Emissionsgrenzwerte erfordern On-Board-Diagnosesysteme und bei kleineren Stückzahlen ist hier der Aufwand zu gross.» Zudem würden ab 2024 neue Vorschriften bei der Geräuschemission gültig.

Finanzchef Friedrich Roithner betonte, dass durch die Investitionsprogramme der vergangenen Jahre erst einmal kein weiterer Kapazitätsausbau nötig werde. Investieren werde man aber weiterhin in die Entwicklung neuer Modelle. Die Zusammenarbeit mit den Zulieferern soll gestärkt werden. Als Problemfelder nennt Roithner hier etwa den Fachkräftemangel in Zentraleuropa und fehlende Kapazitäten bei den Lieferanten. «Uns gehen in Zentraleuropa die Arbeitskräfte aus», sagte Roithner.

Angesprochen auf Medienberichte, nach denen KTM an einer möglichen Übernahmen des italienischen Konkurrenten Ducati vom VW-Konzern interessiert sein könnte, äusserte sich Pierer zurückhaltend. «Ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Bologna zu führen, dem Zentrum der italienischen Gewerkschaften, würde ich lieber vermeiden», sagte der KTM-Chef. Aber für Gespräche und den Austausch von Ideen stehe man immer bereit.

