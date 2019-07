KTM legt zu

(AWP) Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries (KTMI 56.2 0.54%) hat im ersten Semester 136’000 Fahrzeuge abgesetzt. Der Absatz sei damit gegenüber dem Vorjahr um rund 7% gestiegen, teilte die an der Schweizer Börse kotierte Gesellschaft am Mittwoch mit. Damals hatte das Unternehmen 822 Mio. € umgesetzt.

Die gestiegenen Absatzzahlen seien einerseits auf die positive Entwicklung des europäischen Gesamtmarktes zurückzuführen: Das motorisierte Zweirad gewinnt in Europa wieder an Beliebtheit und die Zulassungen haben um über 10% zugelegt, hiess es. Andererseits konnte KTM in der Berichtsperiode durch das starke Absatzwachstum in Indien (rund +30%) auch dort Marktanteile gewinnen und somit den weltweiten Absatz steigern.

Die finalen Kennzahlen für das erste Halbjahr werden am 26. August 2019 nach Börsenschluss veröffentlicht.