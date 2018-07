KTM steigert Absatz markant

(AWP) Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries (KTMI 75.6 0.8%) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2018 zurück. Die Gruppe verkaufte weltweit 126’800 Motorräder der Marken KTM und Husqvarna Motorcycles. Das sind 15% mehr als in der Vorjahresperiode. Im Gesamtjahr 2017 kletterte der Umsatz ähnlich stark um 14% in die Höhe.

KTM bleibe somit im laufenden Jahr auf Rekordfahrt, schreibt das Unternehmen am Mittwoch in einer kurzen Mitteilung. Gepunktet habe man etwa mit der Einführung neuer Strassenmodelle von KTM und Husqvarna. KTM habe in allen Weltregionen deutlich Marktanteile dazugewonnen.

Die Zahlen zum ersten Halbjahr legt KTM Industries am 26. Juli vor.

