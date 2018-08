KTM steigert Gewinn

(AWP) Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries (KTMI 81.2 1.5%) hat im ersten Halbjahr 2018 etwas mehr als noch vor Jahresfrist verdient und rechnet im Gesamtjahr trotz des Wegfalls von Pankl mit einer Umsatzsteigerung. Das Ergebnis nach Steuern wuchs in der ersten Jahreshälfte um gut einen Viertel auf 52,7 Mio. €, wie die Gruppe am Montag mit dem definitiven Halbjahresabschluss mitteilte.

Der definitive Semester-Abschluss bestätigt zudem die Ende Juli vorgelegten provisorischen Zahlen. Der konsolidierte Nettoumsatz erhöhte sich wie gemeldet um 8 % auf einen Rekord von 822 Mio. €. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (Ebitda) verbesserte sich auf 126 Mio. von 106 Mio. Auf Stufe Ebit lag das Ergebnis mit 78,4 Mio. um 19% über Vorjahr.

Wegfall von Pankl

Der Ergebniseffekt aus dem Verkauf der Pankl-Gruppe beträgt rund 26 Mio. €. Die um den Pankl-Effekt bereinigte Ebit-Marge in Höhe von 6,4% lag unter Berücksichtigung von vier Serienanläufen über den Planvorgaben. Der Komponentenhersteller Pankl war im Juni für 130,5 Mio. € an die Pierer Industrie-Gruppe verkauft worden.

Die Motorradmarke KTM gewann derweil in der ersten Jahreshälfte in allen Weltregionen deutlich an Marktanteilen hinzu. In Europa betrug das Plus 36% und der Marktanteil stieg auf 11,3%. Das Unternehmen verweist auf den erfolgreichen Start der KTM 790 Duke, dem ersten Modell der mittleren Baureihe (2-Zylinder 800cc), sowie der Husqvarna Strassenmodelle Svartpilen und Vitpilen.

Das Investitionsprogramm an den österreichischen Standorten wurde fortgeführt. Insgesamt betrugen die Investitionen im ersten Halbjahr rund 96 Mio. € nach 88 Mio. im Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeiter sank durch den Verkauf der Pankl-Gruppe auf 4’334 Mitarbeiter.

Wachstum im Gesamtjahr

Nebst der Gewinnpublikation äussert sich KTM neu auch zum Ausblick. Darin rechnet die Gruppe im Gesamtjahr 2018 mit einer weiteren Steigerung sowohl beim Umsatz als auch beim Absatz. Dies sei möglich, obwohl mit dem Verkauf der Pankl-Gruppe in der zweiten Jahreshälfte ein Umsatz in Höhe von 100 Mio. € wegfalle, so der Bericht.

Konkret geht KTM für 2018 von einem Umsatz von rund 1,57 Mrd. € aus, nachdem 2017 noch ein solcher in Höhe 1,53 Mrd. erreicht wurde. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit soll derweil die Marke von 160 Mio. übersteigen. Im vergangenen Jahr erreichte KTM hier einen Wert von knapp 133 Mio.

