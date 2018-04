Kuba im Castrismo ohne die Castros

Vier von fünf Menschen auf Kuba haben nur die Castro-Brüder an der Spitze des Staates erlebt: Fidel selig, dann schrittweise ab 2006 Raúl. Der jüngere Castro gibt nun, mit 87 Jahren, die Amtsgeschäfte an den bisherigen Vizepräsidenten, Miguel Díaz-Canel, ab. Als er vor genau 58 Jahren zur Welt kam, waren Fidel und seine längst legendären Mitrevolutionäre – «Che» Guevara, Juan Almeida Bosque, Camilo Cienfuegos oder eben der unverwüstliche Raúl – bereits ein gutes Jahr an der Macht.

Raúl Castro will bis 2021 Chef der Kommunistischen Partei bleiben, die den strategischen Kurs vorgibt. Diese Planung liegt nicht ganz in seiner Macht, denn er müsste dafür in vertretbarem geistigen und körperlichen Zustand 90 Jahre alt werden. Immerhin gründet Raúl Castro keine rote Dynastie à la Korea-Kim: Weder sein Sohn Alejandro noch seine Tochter Mariela erhalten höchste Weihen; auch keines von Fidels insgesamt elf Kindern.

Kein karibischer «Gorbi»

Die greise Gründergeneration hat die Nachfolge so organisiert, dass ihr Lebenswerk mit einiger Sicherheit nicht über den Haufen geworfen wird. Miguel Díaz-Canel, ein in der Wolle gefärbter Apparatschik ohne jedes Charisma – da kann dem verblichenen Fidel ohnehin keiner das Wasser reichen –, hat unmissverständlich klargestellt, dass er für Kontinuität steht; er wird sich kaum zum kubanischen Gorbatschow wandeln. Kontinuität heisst im Wesentlichen: Das repressive Einparteiregime wird eisern fortgeführt, desgleichen die leistungsschwache Planwirtschaft. Castrismo ohne die Castros sozusagen.

Dass nach dem Willen der alten wie der neuen Führung Kuba als aus der Zeit gefallenes kommunistisches Unikat weiterwursteln will, hat innen- und aussenpolitische Gründe. Ein Kurs der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Öffnung würde den Verlust des Machtmonopols der KP nach sich ziehen, und er würde den Einfluss der USA stärken. Die strenge Abgrenzung gegen den mächtigen Nachbarn im Norden – die beinahe in einem globalen Desaster mündete, als 1962 sowjetische Atomraketen auf der Insel stationiert wurden – war von Beginn weg die Raison d’être der Castro-Diktatur.

Geografie und Geschichte bringen es mit sich, dass für jede Regierung in Havanna das Verhältnis zu Washington zentral ist; umgekehrt naturgemäss nicht, seit dem Ende des Kalten Kriegs erst recht nicht mehr. Kuba wird von keinem Paten protegiert, der Washington herausfordert. Derzeit ist die Beziehung zwischen den ungleichen Nachbarn zumindest aus Sicht der USA abermals eine Nichtbeziehung. Der Tauwetterkurs, den Präsident Obama eingeschlagen und mit seinem Staatsbesuch vor zwei Jahren dokumentiert hatte, wird von Präsident Donald Trump nicht fortgeführt, im Gegenteil; er hat die Lockerung bestimmter Massnahmen des 1960 verhängten Wirtschafts­embargos zurückgenommen. Sein neuer Aussenminister, Mike Pompeo, lehnt das Obama-Rapprochement ausdrücklich ab. Bestenfalls zeichnet sich die Regierung Trump durch Desinteresse an Kuba aus und überlässt das Thema der mächtigen kubanisch-amerikanischen Lobby.

Miguel Díaz-Canel darf also nicht auf amerikanische Impulse für Kubas marode Wirtschaft hoffen. Wie er Fortschritte erreichen will, ohne von Raúl Castros Linie vorsichtigster Reförmchen im Schneckentempo abzuweichen, ist nicht einzusehen. Die Wirtschaftsleistung der gut elf Millionen Kubaner erreicht nur gut ein Achtel der schweizerischen. Reizvoller ist der ­Vergleich mit der unweit gelegenen Insel Puerto Rico mit ihrer der kubanischen so zum Verwechseln ähnlichen Flagge. Dort erarbeiten drei Mal weniger Menschen ein merklich höheres Bruttoinlandprodukt als die Kubaner – obschon es Puerto Rico derzeit schlecht geht.

Das geht auf den gemeinsamen, dann getrennten Weg der früheren spanischen Kolonien Kuba und Puerto Rico zurück. Im späten 19. Jahrhundert kamen auf beiden Inseln zunehmend Unabhängigkeitsbestrebungen auf, die Konflikte zogen sich hin. 1898 griff der junge Riese USA, nach zähem innenpolitischen Ringen zwischen Isolationisten und Expansionisten, ein oder vielmehr zu. Den äusseren Anlass lieferte eine verheerende Explosion auf dem Schlachtschiff «Maine», das (nicht in kriegerischer Mission) vor Havanna lag. Wahrscheinlich hatten die Spanier damit nichts zu tun, doch die Presse des Magnaten William Randolph Hearst stellte das anders dar – Fake News sind nichts Neues.

Der kurze Feldzug markierte den rasanten Aufstieg der USA zur Weltmacht. In der Schlacht von San Juan Hill auf Kuba erhielten der Troupier Teddy Roosevelt und seine «Rough Riders» viel Publicity – das half Roosevelts politischer Karriere; 1901 wurde er Präsident. Spanien musste im Frieden von Paris die Philippinen, Guam und Puerto Rico an Amerika abtreten; Kuba wurde zwar von Spanien unabhängig, blieb jedoch amerikanisch besetzt. Zur gleichen Zeit annektierten die USA Hawaii. Übrigens hatte seinerzeit auch Wilhelm II. ein Auge auf die Philippinen geworfen; es kam damals im Pazifik beinahe zum Zusammenstoss der kaiserlichen Flotte mit der US Navy.

Puerto Rico ist heute ein Territorium der USA mit Sonderstatus. Kuba dagegen ist zwar weitaus ärmer und gänzlich undemokratisch, jedoch unbestreitbar souverän – das in der Tat jedoch erst wirklich, seit der Comandante en Jefe und seine bärtigen Mitstreiter an Neujahr 1959 den Gauner-Machthaber Fulgencio Batista verjagten. Kuba war zwar seit 1902 Re­publik, doch von Washingtons Gnaden. Die staatliche Selbstständigkeit war ein­geschränkt durch das sogenannte Platt Amendment: Kuba musste der faktischen Schutzmacht USA das Recht einräumen zu intervenieren, sollten amerikanische Interessen gefährdet sein, was immer das hiess. Die USA intervenierten dann mitunter tatsächlich. 1934 etwa setzten sie kurzerhand Präsident Ramón Grau San Martín ab, weil dieser das Platt Amendment ausser Kraft setzen wollte.

Rubio oder Cruz statt Trump

US-Präsident Franklin Delano Roosevelt kassierte später diese Knebelbestimmung, nicht jedoch deren Passus, wonach die USA auf Kuba Gelände kaufen oder pachten können, wovon heute noch der vielseitig verwendbare Marinestützpunkt Guantanámo Bay Zeugnis ablegt. Klar, dass ­Havanna dessen Legitimität bestreitet. Die letzte Intervention datiert von 1961, als kubanische Exilanten mit Unterstützung der CIA in der Schweinebucht an­landeten; die Operation missriet und stärkte gar Castros Position.

Apropos Exilanten: Die Cubanoamericanos zählen etwa 2,2 Millionen Seelen. Wie viele Kubaner in der Karibik umgekommen sind, die auf Booten von der ­sozialistischen Insel zum kapitalistischen Klassenfeind übersetzen wollten, ist nicht bekannt. In der Vorwahl der Republikaner 2016, die am Ende, eben, Trump gewann, bewarben sich auch die Senatoren Marco Rubio aus Florida und Ted Cruz aus Texas, Sprösslinge von Kubanern. Ihre Politik gegenüber dem Land der Väter wäre bestimmt anders als die Trumps.