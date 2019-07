Kudelski setzt auf Cybersicherheit

(AWP) Der Sicherheitstechnik-Anbieter Kudelski (KUD 6.59 -1.05%) feuert im stark wachsenden Cybersicherheitsgeschäft aus allen Rohren. Schliesslich stellt das Thema Cybersicherheit die Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung und der Krypto-Wirtschaft vor grosse Herausforderungen, wie Rich Fennessy, Chef von Kudelski Security, im Interview mit AWP erklärte.

Im vergangenen Jahr machte der Umsatz von Kudelski Security mit 94 Mio. $ rund einen Sechstel des Gesamtumsatzes der Gruppe aus. Dabei habe sich mit dem Verkauf der Fernseh-Set-Top-Boxen das Geschäftsmodell in Richtung Cybersicherheit bewegt.

Der Weg zur Neuausrichtung sei aber noch lang und bis zum Erreichen der Nettorentabilität im neuen Modell seien grosse Investitionen erforderlich, erklärte Fennessy. Man erkenne aber ein erhebliches Potenzial.

«Am globalen Cybersicherheits-Markt wurden im vergangenen Jahr 116 Mrd. $ umgesetzt», zeichnete Fennessy die Grösse dieses Geschäftszweigs auf. Und der durch Hacker verursachte globale Schaden werde gar auf 1’500 Mrd. $ pro Jahr geschätzt.

Wachstum von 12-15% angestrebt

«Wir wollen uns vor allem in der vielversprechendsten Nische, dem Management von Sicherheitslösungen (Managed Security Services oder MSS) profilieren», sagte Fennessy.

Dieser Teilbereich der Cybersicherheit wachse schneller als alle anderen Bereiche – wie etwa Sicherheitsprodukte (Antivirus) oder Beratung -, in denen man auch vertreten sei. Kudelski Security strebe ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 15 Prozent an.

Derzeit arbeiten laut Fennessy 325 Personen bei Kudelski im Bereich der Cybersicherheit. Die Hälfte davon in der Schweiz. Die Zahl in den Cyber-Fusion-Zentren von Kudelski in Cheseaux und Arizona habe sich dabei in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Fennessy erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Es gibt aber auch einen Mangel an Spezialisten. «Weltweit fehle es derzeit an drei Millionen IT-Sicherheitsexperten. Und auch die Schweiz bleibt davon nicht verschont», fuhr der Amerikaner fort. Immerhin profitiere Kudelski von der Nähe der technisch-naturwissenschaftliche Universität in Lausanne (EPFL) und anderer Technischen Universitäten.