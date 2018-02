Kudelski und ABB

Wären Börsennachrichten und News wirklich das Wichtigste, gäbe es an den Finanzmärkten keine Trends. Alle Kursbewegungen kämen dann spontan zustande, der Kursverlauf wäre hauptsächlich vom allerneuesten Geschehen abhängig. Dass dem nicht so ist, kann man in jedem Chart sehen: Es gibt Trends, und im Nachhinein ist es ohne Hilfe kaum mehr möglich, die anscheinend wichtigen Events dem Kursverlauf exakt zuzuordnen.

Diese Kolumne wurde in der Printausgabe vom 31. Januar 2018 publiziert. Infobox öffnen

Kudelski (KUD 11.76 0.51%) wurde an dieser Stelle Ende September analysiert. Dabei war ich aufgrund der Strukturen zu dem Schluss gekommen, dass die Aktie vor einem mittelfristigen Richtungsumschwung stehe. In den folgenden Wochen ist der Kurs um 20% gestiegen, und der mittelfristige Abwärtstrend wurde gedreht. Seit vier Monaten fällt der Kurs nicht mehr.

Abwärtstrend ist zurück

Technokratisch betrachtet ist heute aber festzustellen, dass der längerfristige Abwärtstrend noch immer gut im Sattel sitzt. Er hat sogar reelle Chancen, die Zügel bald wieder in die Hände zu bekommen.

Seit Ende September hat sich nämlich eine konsolidierungstypische Struktur ausgebildet. Innerhalb dieser Formation gibt es zwar noch kurze Trends, die allerdings zusehends zum Erliegen kommen. Durchaus möglich ist dabei, dass es über die nächsten Wochen nochmals zu einem temporären Anstieg bis gegen 13 Fr. kommt. Am langen Ende dürfte sich das über die vergangenen vier Monate aufgebaute Patt aber in einer neuen Abwärtsbewegung auflösen. Während sich der mittelfristige Trend jetzt noch konstruktiv auswirkt, ziehen dann Lang- und Mittelfristtrend wieder am selben Strick.

ABB hat Zenit noch vor sich

Vor zwei Wochen war bei ABB (ABBN 26.03 0.31%) noch über ein Neunjahreshöchst zu berichten. Der Kursverlauf macht sich so gleich selbst die passenden Nachrichten. Doch solche Deklarationen sind wertlos: Bei jedem Trend kommt einmal das letzte Tief respektive das letzte Hoch. Was für mich lediglich zählt, ist ihre Qualität.

ABB notiert auf dem gleiche Stand wie Ende Oktober. Offensichtlich ist da noch ein Aufwärtstrend, dessen Variabilität jedoch wächst. Meistens ist dieses Verhalten bei Eintritt in eine Transitionsphase anzutreffen. Voraussichtlich hat ABB den Zenit noch nicht überschritten. Die Kurse werden wohl kurzzeitig noch etwas sinken, für später ist nochmals eine kurze Rally zu erwarten. Welche Hüllkurve das immer wechselhaftere Geschehen in etwa bekommen dürfte, ist in der Grafik eingezeichnet. Das sollte dann auch reichen, um eine passende Strategie zu entwickeln. Man darf jetzt keine negativen Nachrichten suchen, um ABB nur aus Schrecken über den aktuellen Kursrückgang zu verkaufen. Negative Nachrichten gab es schon auf dem Aufwärtsweg, nur mochte sie da noch niemand hören.