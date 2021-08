Kudelski verharrt im Minus

Auch Kudelski, der Lausanner TV- und IT-Sicherheitsspezialist, profitiert von der konjunkturellen Erholung. Besonders der Verbesserung der Umsatzentwicklung im angestammten Geschäft mit Sicherheitslösungen für digitales Fernsehen verdankt das Unternehmen den Aufwärtstrend. Zwar werden auch in der IT- und der IoT-Sicherheit höhere Volumen verzeichnet, doch profitabel sind diese zukunftsgerichteten Geschäftsfelder nach wie vor nicht. Erschwerend hinzu kommen die schleppende Erholung in den aufstrebenden Märkten sowie Nachschubprobleme bei Komponenten. Das eigentlich stabile Geschäft mit physischen Zugangslösungen (Public Access) leidet noch immer unter den Auswirkungen der Pandemie und dem nur zögerlichen Anziehen des Verkehrsflusses an Flughäfen, in Parkhäusern und Skigebieten. Kudelski befindet sich nunmehr im sechsten Jahr einer grundlegenden Unternehmenstransformation, und trotz der aktuellen Umsatzdynamik reicht es noch immer nicht für schwarze Zahlen, auch wenn die Jahresziele beim operativen Gewinn bestätigt werden. Zwar hat sich der Aktienkurs mit einem Plus von fast einem Fünftel im laufenden Jahr grundsätzlich erfreulich entwickelt. Doch solange sich die jahrelangen Investitionen in den Aufbau der Cybersecurity-Sparte nicht endlich auszahlen, ist schwer ersichtlich, wie Kudelski die positive Dynamik nach dem Abflachen der globalen Erholungsbewegung aufrechterhalten will, zumal sie für einen Grossteil des Nettogewinns und des freien Cashflows auf das traditionelle Digital-TV-Geschäft angewiesen ist. Dieses hat angesichts des unaufhaltbaren Siegeszugs von Streaming-Diensten keine rosige Zukunft. Seit Kudelski den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in die USA verschoben hat, sind die Aktien vom Radar vieler hiesiger Investoren verschwunden. Angesichts der verhaltenen Wachstumsaussichten dürfte das auch so bleiben. Es sprechen zu wenige Argumente für die Titel von Kudelski.