Kühne + Nagel und U-Blox

Mitte September haben wir Kühne + Nagel letztmals in der «Finanz und Wirtschaft» beurteilt. Wir kamen zum Schluss, dass der Aufwärtstrend einen sehr hohen Sättigungsgrad aufweist, kurzzeitig noch Kurse bis 181 Fr. möglich wären, die Aktie aller Wahrscheinlichkeit nach aber in einigen Monaten deutlich tiefer notieren wird. Den Weg zu dieser Konklusion wies hauptsächlich die damals schon sichtbare Wedge-Struktur.

Diese Kolumne wurde in der Printausgabe vom 13. Dezember 2017 publiziert. Infobox öffnen

An einem Kurshochpunkt ist der Verkäufer relativ einsam. Das liegt aber in der Natur der Sache. Um die Kurse auf höchste Höhen zu treiben, muss der letzte Käufer mobilisiert werden. Das geht nur, wenn die Verkaufsargumente nicht einfach verständlich sind. Offensichtlich war der letzte Käufer ja lange genug äusserst skeptisch. Abstrakte Verkaufsargumente liefern die Preisbildungsmechanismen an den Märkten. In diesem Fall hatten sie einen fragilen und deshalb verletzlich gewordenen Aufwärtstrend angezeigt.

Mittelfristige Korrektur

Aktuell befindet sich KNIN wahrscheinlich in einer mittelfristigen Korrektur. Die mit ABC gekennzeichnete Phase bildet eine Pause innerhalb dieser Korrektur ab, ihr dürfte demnächst nochmals eine mehrwöchige Schwächephase folgen. Danach wird die Aktie für den Investor wieder hochinteressant.

Aus meiner Sicht müsste eine Strategie so aussehen: Marktpositionen sind stark zu reduzieren, wenn die Kurse in eine Wedge hineingelaufen sind. In solch einem Fall würde ich auch keine Gewinnoptimierung mehr betreiben, denn wie im Falle von KNIN bezieht sich die Wedge ja dann auf einen länger laufenden Trend. Da dieser nun offensichtlich unterbrochen ist, würde ich auf Neuengagements verzichten. Das bedeutet auch, innerhalb der Korrektur Gegenbewegungen wie die Minitrends A und C auszulassen und stattdessen einfach zu warten.

Erst später aufwärts

Was die Aktie von U-Blox (UBXN 194.2 -0.77%) antreibt, ist im Zwölfmonats-Chart kaum zu erkennen. Das ist so eine Sache: Derart kurzfristige Kursbilder zeigen zwar selbst die neuste Entwicklung im kleinsten Detail – aber das Neuste ist nicht immer auch das Wichtigste. Im langfristigen, mehrere Jahre zurückreichenden Chart wäre zu erkennen, dass sich UBXN in einer breiten, auf den langfristigen Aufwärtstrend bezogenen Konsolidierung befindet. Diese hat eine Flag-Struktur ausgebildet, deren Trading-Range zurzeit bei etwa 165/220 Fr. verläuft. Ein solches Trading-Setup erklärt, weshalb UBXN nur kurzlebige Minitrends auszubilden vermag. Der Investor sollte überprüfen, ob seine Strategie die Bewirtschaftung trendschwacher Seitwärtsbewegungen vorsieht.

Langfristig betrachtet ist übrigens zu erwarten, dass die Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst wird. Bis dahin wird es aber noch etwas dauern, denn zurzeit sind diesbezüglich noch keine Silberstreifen im Chart erkennbar.