Kühne + Nagel verdient mehr

(AWP) Der Logistikdienstleister Kühne + Nagel (KNIN 139.45 1.05%) hat im vergangenen Jahr erneut einen höheren Umsatz und Reingewinn erzielt. Die Erwartungen der Analysten hat das Unternehmen knapp getroffen, die Aktionäre sollen an der positiven Geschäftsentwicklung nun mit einer höheren Dividende beteiligt werden.

Konkret stieg der Nettoumsatz um 11,7% auf 20,8 Mrd. Fr., nachdem nach den ersten neun Monaten allerdings bereits ein Plus von 13,6% resultiert hatte.

Mehr Aussagekraft hat der um die volatilen Frachtraten bereinigte Rohertrag. Dieser legte um 9,8% auf 7,71 Mrd. Fr. zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit hat die Dynamik im vierten Quartal etwas abgenommen, denn für den Zeitraum von Januar bis September wurde ein Plus von 11,7% ausgewiesen.

«Erfolgreiches Jahr»

«Für Kühne + Nagel war 2018 ein weiteres erfolgreiches Jahr – trotz eines sich am Jahresende abschwächenden Marktes. Wir konnten Nettoumsatz, Rohertrag und EBIT erneut steigern», wurde Detlef Trefzger, CEO von Kühne+Nagel in der Meldung zitiert.

Der Gewinn auf Stufe EBIT erhöhte sich um 5,3% auf 987 Mio. Fr. Die sogenannte Konversionsmarge, die das Verhältnis von EBIT zu Rohertrag beschreibt und eine wichtige Kennzahl in der Branche ist, kam auf Gruppenebene bei knapp 13% zu liegen. Als neues Mittelfristziel möchte Kühne+Nagel die Marge in den nächsten Jahren bekanntlich auf über 16% steigern.

Der den Aktionären anrechenbare Reingewinn stieg um 4,5% auf 770 Mio. Fr. Mit dem Zahlenkranz wurden die Prognosen der Analysten grösstenteils knapp erreicht. Im Durchschnitt (AWP-Konsens) hatten die Experten einen Nettoumsatz von 20,8 Mrd. Fr., einen Rohertrag von 7,8 Mrd., einen EBIT von 1,0 Mrd. sowie einen Reingewinn nach Abzug der Minderheiten von 785 Mio. veranschlagt.

Der Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer höheren Dividende von 6.00 Fr. je Aktie vor, im Vorjahr kamen 5.75 Fr. zur Auszahlung. Hier hatten Analysten im Durchschnitt mit 5.97 Fr. gerechnet.

Änderungen im Verwaltungsrat

Für das Geschäftsjahr 2019 zeigt sich die Konzernleitung optimistisch. Man blicke zuversichtlich in das Jahr 2019, wird Verwaltungsratspräsident Jörg Wolle in der Meldung zitiert. «Auch mittel- und langfristig bieten die tiefgreifenden und umfassenden Veränderungsprozesse in allen Bereichen der Weltwirtschaft für Kühne+Nagel grosse Chancen.»

An der kommenden Generalversammlung wird ausserdem die Zuwahl von David Kamenetzky in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab. Der 50-Jährige ist Mitglied des vierköpfigen Konzernvorstands des weltgrössten Bierproduzenten Anheuser-Busch InBev.

Er verantwortet dort den Bereich Strategie und Externe Angelegenheiten. Kamenetzky ist gemäss der Mitteilung Deutscher und Schweizer Staatsbürger und hat seinen ständigen Wohnsitz in den USA. Austreten werden aus dem Verwaltungsrat dagegen Jürgen Fitschen und Hans Lerch.

Die komplette Historie zu Kühne + Nagel finden Sie hier. »