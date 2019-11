Kühne + Nagel kauft Geschäft in Holland zu

(AWP) Der Logistikkonzern Kühne + Nagel (KNIN 162 -0.31%) kauft der holländischen Gesellschaft Rotra deren Landverkehrs- und Logistikgeschäft ab. Dieses erziele mit rund 800 Angestellten einen Umsatz von über 100 Mio. €, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Zum Vergleich: Kühne + Nagel erwirtschaftet im Landverkehr einen geschätzten Umsatz von 3,6 Mrd. Fr. Die Übernahme von Rota entspricht unter 1% des Umsatzes der gesamten Gruppe. Angaben zum Kaufpreis wurden keine gemacht.

Übernahme ist von strategischer Bedeutung

Rotra ist hauptsächlich in Holland und Belgien tätig, bietet mit eine Flotte von über 200 Lastwagen aber auch europaweit Transporte an. Die Aktivitäten würden das bestehende Netzwerk von Kühne+Nagel strategisch ergänzen, hiess es weiter. Bislang waren Kühne + Nagel in Holland, einem der wichtigsten Logistikstandorte in Europa, nur über Partner präsent. Die Übernahme ist von strategischer Bedeutung, um von der der aktuellen Nr. 5 im europäischen Landverkehr zur Top 3 vorzustossen. Erst im Juli hatte Kühne + Nagel ein ähnlich mittelständisches Unternehmen in Österreich akquiriert, um Osteuropa besser abzudecken.

Rotra ist in Familienbesitz. Die Bereiche See- und Luftfracht sowie die Container-Terminal-Aktivitäten verbleiben laut den Angaben bei der Gesellschaft. Der Deal unterliegt gemäss Mitteilung den üblichen Bedingungen, inklusive der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden.