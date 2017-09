Kühne + Nagel peilt überdurchschnittliches Wachstum an

(AWP) Der Logistikkonzern Kühne + Nagel (KNIN 176.6 0.63%) rechnet weiterhin mit Wachstum und steigenden Marktanteilen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch im Vorfeld des heute in London stattfindenden Investorentags mit.

Auf der Veranstaltung werden CEO Detlef Trefzger und CFO Markus Blanka-Graff die Strategie für die kommenden Jahre präsentieren. In der Mitteilung bleibt das Unternehmen wenig konkret. Im Rahmen des neuen Strategieprogramms «KN+NextGen» werde Kühne+Nagel die Möglichkeiten der Digitalisierung ausschöpfen.

Auf der Basis des erfolgreichen Geschäftsmodells will der Frachtspediteur in den kommenden Jahren weiterhin «bedeutende» Marktanteile gewinnen. Darüber will die Gruppe ihr Serviceangebot durch neue Technologien erweitern. Übernahmen bleiben eine wichtige Option, um die neue Strategie beschleunigt umzusetzen.

Die komplette Historie zu Kühne + Nagel finden Sie hier. »