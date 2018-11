Grössere Akquisition von Kühne + Nagel

Der Frachtlogistikkonzern Kühne + Nagel (KNIN 133.25 1.49%) erwirbt den auf zeitkritische Transporte spezialisierten US-Logistiker Quick International Courier. Damit werde das Angebot in den schnell wachsenden Bereichen Luftfahrt und Pharmaindustrie deutlich ausgebaut, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Kühne + Nagel bezeichnet in der Mitteilung den Zukauf als Meilenstein in der Umsetzung der Gruppenstrategie und in der Stärkung der führenden Position in der Luftfracht. Zeitkritischer Transport sei ein «sehr stark wachsendes und hochmargiges Geschäftsfeld», ergänzte CEO Detlef Trefzger auf Anfrage von «Finanz und Wirtschaft». Quick sei einer von wenigen globalen Marktführern auf diesem Gebiet.

Ergänzend betonte er: «Die Akquisition ist exemplarisch für unseren aktiven M&A-Ansatz, mit dem wir unsere geografische Präsenz erweitern, Synergien nutzen und zusätzliches Know-how erlangen wollen.»

Eine der grössten Akquisitionen von K+N

Die 1981 gegründete Quick International Solutions, mit Domizil im Bundesstaat New York, erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 200 Mio. $. Das entspricht rund 1% der Konzerneinnahmen.

Das US-Unternehmen soll über einen langjährigen Ausweis stabil hoher Wachstumsraten verfügen. Der Umsatz von 2012 hat sich, eine Akquisitionen nicht eingerechnet, bis heute verdoppelt. Kühne + Nagel geht davon aus, das Wachstum von Quick beschleunigen zu können.

Ein Preis wird nicht genannt. Der CEO wies darauf hin, dass diese Information im Geschäftsbericht 2018 offengelegt werde. Dieser wird Ende Februar publiziert. Da es sich um eine wachstumsstarke und hochmargige Nische handelt, dürfte Kühne + Nagel mehr als die 0,8-Mal Umsatz bezahlt haben, mit denen der Konzern an der Börse bewertet wird.

Umfangmässig handelt es sich immerhin um eine der drei grössten Akquisitionen von Kühne + Nagel der vergangenen fünfzehn Jahre. 2015 kaufte der Konzern für 220 Mio. $ ReTrans in den USA, zehn Jahre zuvor für 490 Mio. € die französische ACR Logistics. Mit beiden Übernahmen stärkte K+N die Division Kontraktlogistik (Dienstleistungen für Grosskunden).